¡Luto en el Barcelona! Fallece el padre de Hansi Flick a horas del Clásico ante el Real Madrid

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, sufrió este domingo el fallecimiento de su padre pocas horas antes de disputar el Clásico de LaLiga frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

La noticia fue confirmada por el club catalán a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, generando múltiples mensajes de apoyo y solidaridad hacia el técnico alemán y su familia desde distintos sectores del futbol internacional.

Como muestra de respeto, el Barcelona informó que antes del inicio del partido se guardará un minuto de silencio y que los jugadores saltarán al terreno de juego utilizando brazaletes negros en homenaje al padre del entrenador.

Pese al difícil momento personal, Flick decidió mantenerse al frente del equipo y estará presente en el banquillo durante el Clásico. De acuerdo con reportes de la prensa española, el estratega comunicó la noticia a su cuerpo técnico, jugadores y directiva antes de continuar concentrado con el plantel para el duelo frente al Real Madrid.

La noticia también provocó reacciones dentro del entorno madridista. El Real Madrid envió un mensaje institucional expresando sus condolencias al técnico alemán y a su familia.

El Clásico llega en un momento clave para el Barcelona, que podría conquistar de manera oficial el título de LaLiga si consigue un resultado positivo frente a su máximo rival.