VIDEO: ¡Patrick Mahomes está de vuelta! Muestra su progreso lanzando pases a meses de la cirugía

Patrick Mahomes lanzó un mensaje de que volvería a lanzar pronto, a unos días de haber sufrido la devastadora lesión de la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda al final de la campaña pasada de la NFL. A poco más de tres meses de aquella desgarradora imagen del partido ante Los Angeles Chargers, el quarterback de los Kansas City Chiefs ya está haciendo ejercicios y tirando pases.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran a Mahomes ejecutando lanzamientos con notable soltura. La mecánica de su brazo, la estabilidad en la pierna y la potencia en sus envíos reflejan avances significativos, generando optimismo inmediato dentro y fuera de la organización. Parece que ya dejó atrás el 14 de diciembre cuando sufrió la lesión en la Semana 15, para confirmar la debacle de los Kansas City Chiefs, que a la postre quedaron eliminados de estar en la postemporada por primera ocasión en una década.

Mahomes es uno de los jugadores más dominantes de su generación. El mariscal de campo ha construido un legado impresionante: es tres veces campeón del Super Bowl (LIV, LVII y LVIII), consolidando a Kansas City como una dinastía moderna dentro de la NFL. También ha sido nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL en 2018 y 2020 así como MVP del Super Bowl en los tres títulos que ha conquistado.

La lesión que lo llevó al quirófano encendió alarmas en toda la NFL, pues la ruptura del ligamento cruzado es una de las lesiones más severas para un deportista de alto rendimiento, y que requiere varios meses de recuperación. Días después de su lesión, se especuló si sería capaz de volver para la campaña de 2026, a lo que él prometió que haría un esfuerzo por volver lo antes posible.

Dentro de los Chiefs, su regreso es clave para mantener aspiraciones de volver a luchar por estar en la postemporada y ser favorito para volver a disputar un Super Bowl, juego que ha disputado en cinco ocasiones.

Este primer video lanzando no es solo una actualización médica, sino un recordatorio del ADN competitivo de un tricampeón. Mahomes no solo busca volver, sino hacerlo al nivel que lo ha llevado a la élite histórica de la NFL.Aunque aún no hay fecha oficial para su regreso total, el mensaje es claro: Patrick Mahomes, el líder de una dinastía y uno de los grandes ganadores del deporte, ya está en camino de volver.