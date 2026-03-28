VIDEO: 'Hormiga' González se perdió el gol de la victoria ante Portugal

Siendo coreado por la afición durante un lapso de 15 minutos, Armando Hormiga González ingresó a la cancha del Estadio Banorte en los últimos minutos y se perdió la oportunidad del triunfo de México sobre Portugal, manteniendo una sequía de 856 días sin un gol del Tri en el recinto azteca.

Con un himno nacional que retumbó en la garganta de más de 80,000 aficionados en el Estadio Banorte, el Tri vivió el debut de Álvaro Fidalgo con el conjunto nacional y la sorpresiva titularidad de Brian Gutiérrez, ganándole el puesto a Julián Quiñones y Alexis Vega.

Álvaro Fidalgo vive sus primeros minutos vistiendo la playera de la Selección Mexicana. Mexsport

Ya con el balón rodando sobre el terreno de juego, y con México luciendo su nueva playera blanca, el Tri de Javier Aguirre tuvo unos primeros minutos como protagonista, tomando el esférico y ocasionando que los aficionados saltaran de su asiento.

Portugal replegado, esperaba un contragolpe y aprovechar el buen pie de futbolistas como Rubén Neves, Bruno Fernandes, Conciençao, Joao Félix o Gonçalo Ramos; para la segunda mitad dejaron su sitio y tomaron su sitio algunos como Vitinha, Gonçalo Guedes y Pedro Neto.

México también modificó y, ante unos aficionados que se quejaron de la visibilidad en la primera fila y otros que pedían el ingreso de Armando González al 78', Javier Aguirre le dio la oportunidad a La Hormiga, quien inmediatamente se presentó en el área rival.

Sin embargo, fue en el 80’ de tiempo corrido cuando el delantero recibió un balón de Julián Quiñones con tiempo y espacio, rematando completamente solo y mandando su cabezazo por un costado, perdiéndose el 1-0 para México y sepultando las oportunidades de ganarle por primera vez en la historia a Portugal.

El final del compromiso se tornó sumamente complejo para el Tri, ya que el grito homofóbico y los oles en su contra se hicieron presentes por parte de la afición mexicana, dándoles la espalda antes de volverse a juntar el jueves 11 de junio, cuando el Estadio Banorte reciba la inauguración del Mundial 2026 ante Sudáfrica.

BFG