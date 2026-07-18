Pato O'Ward califica en puesto 12 en Nashville; Kyle Kirkwood saldrá en la 'pole position'

Pato O’Ward tendrá que trabajar este domingo en el óvalo de Nashville al calificar en el lugar 12 para la duodécima fecha de la temporada 2026 de IndyCar.

El mexicano, quien arrancó en primer sitio el año pasado, pero tuvo un accidente causado por una pinchadura, ha tenido un sábado de vaivenes, ya que hubo tiempo limitado de entrenamientos por un accidente que protagonizó David Malukas, por lo que las simulaciones de calificación y competencia fueron limitadas.

A eso se suman las altas temperaturas y una alta tasa de humedad que se han desarrollado en la ciudad de Lebanon, Tennessee, donde se localiza el óvalo de 1.33 millas de longitud. Aún con algunas nubes en el horizonte, los pilotos calificaron con tenperatura ambiente de 32 grados centígrados y más de 50 en la superficie de pista.

Tras completar vueltas consistentes, pero no tan rápidas como sus rivales, el regiomontano promedió 314 km/h tras sus dos giros lanzados, por lo que quedó en la parte media de la parrilla.

Pero la de este domingo será una jornada maratónica, debido a que serán 400 millas (300 vueltas) las que se deban recorrer en una de las fechas más esperadas en el certamen. Además de las altas temperaturas, las variables que suelen aparecer en óvalos, como accidentes, manejo en tránsito y una gran cantidad de detenciones en pits, serán clave para mantenerse en la lucha por el triunfo.

Tras ganar en Mid-Ohio, O’Ward ocupa el quinto puesto en el campeonato, con desventaja de 94 puntos ante el español Alex Palou, quien tomará la salida en cuarto sitio.

El ganador de la ‘pole position’ fue Kyle Kirkwood, quien llega a Nashville como sublíder en la clasificación general. El estadunidense promedió 316.802 km/h, con lo cual dirigirá al grupo de 25 autos a la bandera verde.

Josef Newgarden, ganador en Nashville el año pasado, arrancará segundo, seguidos de Scott McLaughlin, Palou y Scott Dixon, quien será coequipero de O’Ward en Arrow McLaren en 2027.

La bandera verde para la carrera de la IndyCar en Nashville está programada para las 15:40 hrs (Tiempo del Centro de México), aunque está sujeta a cambios por depender de las incidencias de la final del Mundial 2026.

Ambos eventos son transmitidos por FOX en Estados Unidos, mientras que la carrera se verá en México a través de ESPN 3.