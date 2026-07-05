¡Está de regreso! Pato O'Ward gana en Mid-Ohio para su primera victoria en IndyCar 2026

Pato O’Ward finalmente tuvo un día sin problemas y regresó a la victoria en la serie IndyCar, al llegar en primer lugar en el Mid-Ohio 200, liderando el primer 1-2 de Arrow McLaren desde el regreso de la marca británica a la serie.

Tanto el mexicano como su coequipero Christian Lundgaard fueron la referencia durante la jornada de este domingo, correspondiente a la fecha 11 del campeonato 2026. El danés arrancó en la ‘pole position’ y lideró las primeras 41 vueltas, siempre con el regiomontano como escolta.

Pero en el giro 42 de los 90 pactados, aprovechando que encontraron autos rezagados y que Lundgaard tuvo un desliz en la Curva 2 del circuito permanente, O’Ward le arrebató el primer sitio con un rebase metros más adelante, en el que incluso hubo un par de roces entre ambos.

A partir de ahí, O’Ward se dedicó a administrar el liderato, aplicando un overcut en su última detención en pits que le permitió establecer una diferencia que llegó a ser de cuatro segundos. Si bien encontró a los rezagados de Romain Grosjean y Mick Schumacher.

Con ello, Pato O’Ward logró su primera victoria en casi un año, al ser la primera desde Toronto, en 2025 y la segunda en Mid-Ohio. Es también la décima en su trayectoria, con la cual se coloca a una de la cantidad de triunfos de Adrián Fernández, sumando los de CART/Champ Car e Indy Racing League.

Lundgaard finalizó segundo, por delante de Kyle Kirkwood, en tanto que el líder del campeonato, Alex Palou, se conformó con la quinta ubicación.

Palou mantiene una ventaja de 56 puntos sobre Kirkwood y de 66 ante Malukas. O'Ward sigue en quinto puesto, con déficit de 94.

La próxima fecha de la IndyCar 2026 será en el óvalo de Nashville, la noche del domingo 19 de julio.