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Chivas vs Toluca EN VIVO: Sigue ONLINE la J1 Apertura 2026 

El Guadalajara regresa a la actividad en la Liga MX y reciben al Toluca del Turco Mohamed en el Estadio Akron como parte de la jornada 1 del Apertura 2026

Por: Eduardo Cristobal Colin

Chivas vs Toluca Jornada 1 Apertura 2026
Chivas vs Toluca Jornada 1 Apertura 2026IA
Escudo de Chivas.
CHIVAS
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TOLUCA
Toluca vs Chivas, jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX
Con la obligación de los tres puntos en casa, chivas recibe al toluca en la j1 del apertura 2026
Alineación de chivas
18:50 HrsTOLUCA TAMBIÉN CALIENTA

El grupo de jugadores del Toluca también ya está en el césped del Akron para calentar previo al partido. 

18:40 HrsCHIVAS SALE A CALENTAR

Los jugadores del Guadalajara ya saltan al campo para entrenar. 

18:30 HrsCHIVAS ESTRENARÁ UNIFORME

Primer partido del Apertura 2026 y el Guadalajara va a estrenar uniforme ante Toluca. 

18:18 HrsLA ALINEACIÓN DE TOLUCA

El Turco Mohamed manda a Guti, 'Canelo' Ángulo y a Vega, tres ex Chivas, al Akron de inicio. 

18:15 HrsLA ALINEACIÓN DE CHIVAS PARA ENFRENTAR A TOLUCA

Gabriel Milito sorprende con la alineación de debut: Kevin Castañeda y Ángel Sepúlveda van de titulares. 

18:00 HrsEL GUADALAJARA YA ESTÁ EN EL AKRON

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