Chivas vs Toluca EN VIVO: Sigue ONLINE la J1 Apertura 2026
El Guadalajara regresa a la actividad en la Liga MX y reciben al Toluca del Turco Mohamed en el Estadio Akron como parte de la jornada 1 del Apertura 2026
Por: Eduardo Cristobal Colin
CHIVAS
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TOLUCA
Con la obligación de los tres puntos en casa, chivas recibe al toluca en la j1 del apertura 2026
Alineación de chivas
18:50 HrsTOLUCA TAMBIÉN CALIENTA
18:30 HrsCHIVAS ESTRENARÁ UNIFORME
18:18 HrsLA ALINEACIÓN DE TOLUCA
El Turco Mohamed manda a Guti, 'Canelo' Ángulo y a Vega, tres ex Chivas, al Akron de inicio.
18:15 HrsLA ALINEACIÓN DE CHIVAS PARA ENFRENTAR A TOLUCA
Gabriel Milito sorprende con la alineación de debut: Kevin Castañeda y Ángel Sepúlveda van de titulares.
18:00 HrsEL GUADALAJARA YA ESTÁ EN EL AKRON