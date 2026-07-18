VIDEO: Gilberto Mora aparece en el videoblog de Erling Haaland durante el Mundial 2026

El nuevo videoblog de Erling Haaland, The Final 24 Hours of My World Cup, dejó un inesperado protagonista mexicano. Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, apareció en el contenido grabado conviviendo con integrantes del círculo cercano del delantero del Manchester City, aunque el atacante no estuvo presente en esa escena.

El futbolista mexicano viajó a Florida para apoyar a la selección noruega en su partido de Cuartos de Final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, una experiencia que quedó documentada en el videoblog publicado por Haaland.

Gilberto Mora convivió con el entorno de Haaland

En la grabación aparecen el exfutbolista Egil Østenstad y la agente Rafaela Pimenta, representante tanto de Erling Haaland como de Gilberto Mora.

Durante una de las escenas, Mora recibió una playera con la bandera de Noruega. Antes de entregársela, Østenstad incluso planchó la camiseta, y al momento de que el mexicano se la puso, los presentes lo recibieron con aplausos mientras se escuchaba: "¡Mora!... Muy bien, amigo. Realmente hermosa".

El mexicano también participó en el tradicional remo vikingo

La presencia de Gilberto Mora en Miami ya había trascendido desde la semana pasada, cuando acompañó a la selección de Noruega durante el encuentro disputado el 11 de julio.

Aunque el conjunto encabezado por Haaland fue eliminado por Inglaterra, el joven mexicano participó en las gradas del estadio en el tradicional remo vikingo, la celebración característica del combinado noruego, en la que los jugadores simulan remar al ritmo de un tambor mientras corean el famoso "¡Ror!".

La aparición de Gilberto Mora en el videoblog de Haaland vuelve a colocar al canterano de Xolos en los reflectores internacionales, reflejando la cercanía que mantiene con el entorno del delantero noruego gracias a la representación compartida de Rafaela Pimenta.