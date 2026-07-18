Mbappé, adiós del Mundial 2026 siendo máximo goleador y superando a Messi

La Selección de Francia no logró mejorar su rendimiento en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 y cayó derrotada ante Inglaterra (4-6).

Pese al esfuerzo final, el equipo de Deschamps se vio superado en momentos clave y terminó el torneo sin subir al podio, dejando una sensación agridulce tras una campaña con altibajos.

Didier Deschamps hace reverencia a Mbappé previo a salir del terreno de juego en el Mundial 2026. Reuters

Mbappé supera a Messi y se va como máximo goleador

Kylian Mbappé fue, una vez más, el gran destacado de Francia. El capitán galo mantuvo su nivel estelar en el partido por el tercer puesto y marcó dos goles que adornaron su despedida del torneo.

Con estas dos dianas, el delantero del Real Madrid alcanzó los 10 goles en el Mundial 2026, superando por dos tantos al argentino Lionel Messi (8).

Su actuación confirmó que, incluso en un partido sin la presión de una final, Mbappé es capaz de decidir encuentros con su velocidad, definición y olfato goleador.

Mbappé supera a Messi como máximo goleador histórico en Mundiales

Por si fuera poco, con los dos goles ante Inglaterra, Kylian Mbappé elevó su cuenta histórica en Copas del Mundo a 22 tantos, uno más que los 21 que registra Lionel Messi.

De esta manera, el francés se despide del Mundial 2026 como el máximo goleador del torneo y también como el nuevo rey de los artilleros en la historia de los Mundiales.

Queda ahora a la espera de lo que haga Messi mañana en la Final. El argentino tiene la oportunidad de igualar o superar la marca en un solo partido, lo que añadiría aún más emoción a este histórico duelo de goleadores.

Kylian Mbappé y el resto de los jugadores de la Selección de Francia fueron reprobados en las evaluaciones individuales de los periódicos en Francia tras su actuación ante la Selección de España en las semifinales del Mundial. Reuters

Por ahora, Mbappé se marcha como el máximo anotador del certamen y de todos los tiempos.

Todos los goles de Mbappé en el Mundial 2026

Fase de grupos vs Senegal: 2 goles

Fase de grupos vs Irak: 2 gol

Octavos de Final vs Suecia: 2 goles

Cuartos de Final vs Paraguay: 1 gol

Semifinal vs Marruecos: 1 gol