"Nos costó caro": 'Checo' Pérez lamenta la dura clasificación de Cadillac en Bélgica

Las exigencias del mítico circuito de Spa-Francorchamps pusieron a prueba al Cadillac de Sergio Pérez y, a pesar de que el coche mostró un avance en el rendimiento aerodinámica la posibilidad de meterse al grupo de los 16 mejores aún quedó lejos para el originario de Jalisco.

Checo Pérez logró una vuelta de 1m47.971s que lo dejó ubicado en la posición 20, aunque escalará una plaza debido a la sanción sobre el francés Isack Hadjar, piloto de Red Bull.

El originario de Guadalajara externó su frustración por no haber resuelto el dilema eléctrico que arrastró durante la sesión del viernes, un inconveniente que aún lo siguió complicando el sábado.

Estaba feliz con mi vuelta pero desafortunadamente tuve algunos problemas con el despliegue desde la FP1 que no logramos solucionar antes de la clasificación”.

Como ha sido la dinámica del fin de semana en el veloz circuito de Spa-Francorchamps, la decisión de dónde recargar y descargar la batería se ha vuelto lo crítico en el desarrollo del tiempo.

“Demostró ser bastante costoso ya que esas décimas que nos faltan en las rectas podrían habernos movido unas cuantas posiciones más arriba en la parrilla”.

Con la mirada puesta en el domingo, el mexicano concluyó que “llegar a la bandera mañana será bastante importante para nosotros y ese es nuestro enfoque por ahora. Tenemos que esperar tener una buena salida y estar en la pelea; ese será el objetivo final para nosotros”.

Sergio Pérez señala que Cadillac aún está lejos de lo previsto. Cadillac Formula 1 Team

Cadillac apuesta a estar en el grupo medio en la carrera en Bélgica

A pesar no haber alcanzado el objetivo de estar cerca de ingresar a la Q2, el director del equipo, Graeme Lowdon, rescató la disciplina operativa del garaje a lo largo de las jornadas previas de entrenamientos y enfatizó la paridad que actualmente vive la zona baja de la parrilla.

“Hemos trabajado bien como equipo este fin de semana y ejecutamos cada sesión de acuerdo con lo planeado. La clasificación estuvo increíblemente reñida hoy y estuvimos a menos de tres centésimas de segundo de avanzar otro lugar”.

De cara a la estrategia para la carrera del domingo, Lowdon sentenció que “continuaremos trabajando duro para seguir progresando. Nuestro objetivo para mañana será mantenernos en ese grupo medio y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente”.