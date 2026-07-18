La Masía vuelve a ser protagonista en una final de la Copa del Mundo

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina tendrá una fuerte presencia de futbolistas formados en La Masía, la cantera del FC Barcelona. Entre ambas selecciones suman nueve jugadores que pasaron por las categorías inferiores del club catalán.

La Selección de España aporta ocho jugadores con formación en La Masía, mientras que Argentina cuenta con Lionel Messi, el futbolista más representativo surgido de la cantera del Barcelona.

La base de España se formó en La Masía

La convocatoria española para la final incluye a Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Eric García, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella y Víctor Muñoz, todos con paso por las fuerzas básicas del Barcelona.

De ese grupo, Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Eric García forman parte del primer equipo blaugrana y participaron en el más reciente campeonato de liga del club.

Alejandro Grimaldo también se formó en La Masía antes de continuar su carrera en Benfica, Bayer Leverkusen y, posteriormente, incorporarse al Atlético de Madrid.

Marc Cucurella siguió un camino distinto. Tras concluir su etapa de formación en el Barcelona, pasó por Eibar, Getafe, Brighton & Hove Albion y Chelsea, antes de convertirse en jugador del Real Madrid.

Víctor Muñoz también tuvo formación en los dos principales clubes de España. Inició su desarrollo en La Masía y posteriormente concluyó su etapa juvenil en el Real Madrid. Después de jugar la última temporada con Osasuna, disputará la siguiente campaña con el Liverpool.

Lamine Yamal es canterano del Barcelona. REUTERS

Lionel Messi, el gran referente surgido de La Masía

Del lado argentino, Lionel Messi representa el mayor ejemplo del impacto que ha tenido la cantera del Barcelona en el futbol mundial.

El delantero llegó a La Masía cuando tenía 13 años y debutó con el primer equipo el 16 de octubre de 2004 frente al Espanyol.

Entre 2004 y 2021 disputó 778 partidos oficiales con el Barcelona, marcó 672 goles y conquistó diez títulos de LaLiga, siete Copas del Rey, ocho Supercopas de España, cuatro UEFA Champions League, cuatro Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

Además de ser el máximo goleador en la historia del club, también es el futbolista con más partidos disputados con la camiseta blaugrana.

Messi en el Barcelona. MEXSPORT

España repite la presencia de canteranos de La Masía como en 2010

La presencia de ocho futbolistas formados en La Masía en la selección española iguala la cantidad de canteranos del Barcelona que integraron el plantel campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

En aquella final frente a Países Bajos, España contó con Víctor Valdés, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Pedro Rodríguez y Pepe Reina, todos con formación en la cantera blaugrana.

España en la final de Sudáfrica 2010. OSVALDO AGUILAR/Mexsport

Dieciséis años después, la selección española vuelve a disputar una final de la Copa del Mundo con una base importante de jugadores surgidos de La Masía, mientras que del lado argentino Lionel Messi también representa el legado de la academia del FC Barcelona.