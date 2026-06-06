IndyCar: Noveno lugar de salida para Pato O'Ward en Gateway

Pato O’Ward no pudo replicar su velocidad de las prácticas de IndyCar en Gateway y se conformó con el noveno lugar de salida para la novena fecha de la temporada 2026.

El mexicano había liderado el entrenamiento de esta tarde en el óvalo de 1.25 millas situado en Madison, Illinois, pero al momento de salir a calificar durante este sábado, sufrió por la falta de velocidad punta y la puesta a punto en su monoplaza No. 5 de Arrow McLaren.

Por ello, su promedio de dos vueltas de 171.992 mph (276.794 km/h) sólo le alcanzó para colocarse en la quinta fila de salida.

O’Ward, quien llega en quinto lugar en el campeonato, busca su primer podio de la temporada y su primera victoria en Gateway, donde ha cosechado cinco podios, pero ninguno en el escalón más alto.

Mientras tanto, Alex Palou sigue reescribiendo la historia en IndyCar, luego de sumar su quinta ‘pole position’ de la campaña. El español fue el último en salir a calificar e impuso un promedio de 174.353 mph (280.594 km/h), superando por más de 1.7 km/h a David Malukas, quien fue su perseguidor más cercano.

De esta forma, el español, quien ha logrado cuatro títulos en la categoría, se convirtió en el primer piloto desde Will Power en 2011 en ligar cuatro ‘pole positions’ consecutivas. Todas las obtuvo en los cuatro tipos de trazados que integran el campeonato: circuitos permanentes y callejeros, óvalos cortos y superóvalos.

Malukas, Kyle Kirkwood, Felix Rosenqvist y Scott McLaughlin completaron los cinco primeros sitios en la calificación, mientras Mick Schumacher fue el mejor de los novatos, al colocarse en el sitio 18.

Los 500 kilómetros de Gateway de IndyCar se llevarán a cabo este domingo a las 19:30 hrs (Tiempo del Centro de México) y se verán en México por ESPN 3 y por Disney Plus.