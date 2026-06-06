Kimi Antonelli reflejó su dominio en la sesión de clasificación, unas vueltas que calificó como mágicas para obtener la ‘pole’ position del Gran Premio de Mónaco 2026, la cuarta en lo que va de la actual temporada de la Fórmula Uno, donde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez lo hará desde casi los últimos lugares.

“Di una de esas vueltas que se puede decir que son mágicas. Fue bien de principio a fin, es increíble. Ha sido un pulso difícil contra Max. Gracias a todo mi equipo, ayer (viernes, en los ensayos libres) estábamos un poco por detrás y hoy (sábado) hemos logrado encontrar esas décimas que nos faltaban”, dijo Antonelli.

Kimi Antonelli saldrá desde la posición de honor en el GP de Mónaco 2026 de F1 Reuters

La pole position de Antonelli supone la primera para un piloto Mercedes en Mónaco desde que lo lograse Hamilton en 2019 y la primera de un piloto italiano desde Jarno Trulli en 2004.

El brasileño Gabriel Bortoleto tuvo un accidente al tocar el muro de la ‘chicane’, lo que provocó romper la dirección de su Audi y provocar la bandera roja en pista cuando faltaban 2:11 en el crono.

Sergio 'Checo' Pérez saldrá desde la posición 18 del GP de Mónaco de F1 Reuters

Isack Hadjar logró reponerse tras su accidente en la primera práctica, al quedar en el quinto lugar de la parrilla de salida.

ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA DEL GP DE MÓNACO 2026 DE F1:

1. Kimi Antonelli.

2. Max Verstappen.

3. Lewis Hamilton.

4. Charles Leclerc.

5. Isack Hadjar.

6. George Russell.

7. Oscar Piastri.

8. Lando Norris.

9. Pierre Gasly.

10. Liam Lawson.

11. Alexander Albon.

12. Carlos Sainz.

13. Nico Hulkenberg.

14. Franco Colapinto.

15. Arvid Lindblad.

16. Gabriel Bortoleto.

17. Esteban Ocon.

18. Sergio ‘Checo’ Pérez.

19. Oliver Bearman.

20. Valtteri Bottas.

21. Fernando Alonso.

22. Lance Stroll.