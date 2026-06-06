Pato O'Ward inicia con el pie derecho en Gateway; lidera primera práctica en IndyCar

Pato O’Ward arrancó este sábado como líder en la primera práctica del Gateway 500 de la IndyCar, mientras busca su primera victoria y podio en la temporada 2026.

El mexicano ha finalizado en cuarta posición en tres ocasiones durante este año, lo que junto con tres quintos lugares, lo tienen en quinto sitio en el campeonato de pilotos rumbo a la cita de este domingo en el óvalo localizado en Madison, Illinois.

Además, el piloto de Arrow McLaren ha subido al podio en cinco oportunidades en este óvalo corto, pero nunca en el escalón más alto.

En los momentos finales del ensayo de este mediodía, O'Ward impuso un promedio de velocidad de 277.927 km/h, con el que superó por 69 milésimas a Alex Palou, quien llega como líder del campeonato y tiene una ventaja de 107 puntos sobre el regiomontano.

Felix Rosenqvist, ganador de la Indy 500, Marcus Armstrong y Marcus Ericsson completaron los cinco primeros sitios.

Durante la semana, O'Ward comentó que la serie modificó el paquete aerodinámico para la cita de este domingo y, pese a no tener un acercamiento a éste en un entrenamiento privado, pero dado su historial en óvalos cortos, tipo de pista en al que ha logrado tres victorias, confía en que podrá mantener vivas sus posibilidades de luchar por el título.

Sé que aún nos queda mucho campeonato por delante, y ahí es donde estamos completamente concentrados. A estas alturas, estamos más cerca del liderato que el año pasado, así que eso es bueno. Ahí es donde vamos a intentar alcanzar y seguir sumando puntos importantes", afirmó.

Creo que este fin de semana será una buena oportunidad para nosotros".

La calificación del Bommarito 500 de la IndyCar se realizará este sábado a las 14:30 hrs (Tiempo del Centro de México).