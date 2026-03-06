IndyCar: Pato O'Ward califica séptimo en Phoenix y Mick Schumacher se luce con cuarto lugar

El piloto mexicano Pato O'Ward buscará seguir con su buen inicio en la IndyCar al calificar en séptimo lugar para las 250 millas de Phoenix, segunda fecha de la temporada 2026, mientras David Malukas obtuvo la pole position y Mick Schumacher sorprendió al calificar cuarto.

A bordo del auto No. 5, el integrante de Arrow McLaren fue uno de los últimos en salir a pista durante la calificación de este viernes, en un fin de semana que forma parte de una fecha conjunta con la NASCAR Cup y la NASCAR O'Reilly Auto Parts (antes Xfinity) en el óvalo de una milla de longitud.

Pese a ser segundo en las prácticas de esta mañana, el promedio de dos vueltas que entregó una velocidad de 173.344 mph (278.970 km/h) le entregó a O'Ward la séptima posición de salida. No obstante, lideró el esfuerzo de Arrow McLaren, ya que sus coequiperos Nolan Siegel y Christian Lundgaard concluyeron en los lugares 9 y 17.

Además, en la pelea por el campeonato, el regiomontano quedó adelante de Alex Palou, quien también está haciendo su primera aparición en esta pista. El tetracampeón reinante de la IndyCar fue décimo en el resultado.

Palou tiene 53 puntos en su haber contra los 30 de O'Ward, por lo que cada posición cuenta en la batalla por la corona.

Malukas busca su primera victoria en la categoría Chris Owens/INDYCAR

Malukas en la pole, Schumacher saldrá en cuarto lugar

Por su parte, David Malukas tuvo un turno intermedio para salir a calificar, haciéndolo con promedio de 175.383 mph. El estadunidense fue el único en promediar más de 175 millas por hora, lo cual le mereció su primera pole position en IndyCar, en apenas su segunda participación con Team Penske.

Su coequipero Josef Newgarden, ganador más reciente en esta pista dentro de IndyCar (2018), le acompañará en la primera fila de salida, seguidos de Graham Rahal y Mick Schumacher, la gran sorpresa en la calificación.

El alemán fue el primero en salir a pista, pero los kilómetros recorridos en un entrenamiento hace tres semanas le ayudaron para promediar 173.667 mph. Schumacher, además de hacer su debut en óvalos, hará sus primeras vueltas de carrera en la serie este domingo tras abandonar en el arranque de la fecha inaugural.

Schumacher hace su debut en óvalos Joe Skibinski/INDYCAR

Scott McLaughlin y Alexander Rossi serán quinto y sexto en la parrilla mientras Scott Dixon partirá desde la posición 15. Will Power tuvo un accidente en la calificación y tendrá que arrancar en el lugar 24, sólo por delante de Felix Rosenqvist, quien no participó por chocar en el entrenamiento de la mañana y no tener su coche reparado para la sesión.

¿Cuándo y a qué hora corre Pato O’Ward en Phoenix?

La Phoenix 250 de IndyCar con Pato O'Ward será este sábado 7 de marzo a las 14:00 hrs, con cobertura en Disney+ Premium y en ESPN 2.