VIDEO: Kimi Antonelli protagoniza fuerte accidente en prácticas del GP de Australia

Kimi Antonelli protagonizó el primer gran accidente del fin de semana en el Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1, en el marco de la tercera práctica del fin de semana.

El italiano, quien finalizó en séptimo lugar en el último ensayo antes de la calificación, perdió el control de su Mercedes W17 cuando restaban alrededor de diez minutos en el entrenamiento sabatino en el circuito de Albert Park,

Antonelli, quien inicia su segunda temporada en el Gran Circo, negociaba las curvas 1 y 2 del trazado urbano, pero al pasar por un bordillo interno, perdió el control de su coche y se impactó con la barrera externa de neumáticos, dejando un daño importante en la parte derecha y trasera de su monoplaza.

Pese a la severidad del impacto, Antonelli salió por cuenta propia del vehículo. Al momento de la colisión, era cuarto en la tabla de tiempos, aunque después descendió a la séptima posición. Había sido el segundo más veloz durante la tarde del viernes, resultado que lo dejó con optimismo antes de su incidente.

Esperamos estar entre los mejores, pero todos estamos aprendiendo mucho con cada sesión y cada vuelta que lo que es cierto ahora podría no serlo mañana", había dicho tras el primer día de actividades.

Seguiremos esforzándonos al máximo para sacar el máximo provecho del auto y ver qué tal nos va en la calificación y el domingo para el Gran Premio".

Ahora, la agrupación de Antonelli tiene alrededor de dos horas para alistar el chasis para que participe en la calificación, que está pactada para las 23 hrs (Tiempo del Centro de México).