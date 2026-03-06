"Los campeonatos no lo son todo"; Roberto Medina defiende a los Pumas pese a sequía en Liga MX

El exjugador y campeón con los Pumas de la UNAM, Roberto Medina, habló sobre los casi 15 años que el primer equipo varonil está por cumplir sin conquistar la Liga MX, y aseguró que el análisis del club debe ir más allá de los campeonatos.

Medina, quien levantó el título con el conjunto auriazul en la temporada 1990-91 y actualmente dirige al equipo femenil universitario, señaló que los trofeos no siempre reflejan el verdadero momento institucional.

Entiendo que los campeonatos no siempre reflejan un buen momento, porque al final solamente gana uno. Por eso creo que habría que hacer un análisis global de lo que ha significado Pumas en estos últimos 15 años”, declaró en entrevista para Excélsior

El entrenador explicó que el balance del club debe considerar el desarrollo de futbolistas surgidos de la cantera universitaria y su impacto en el primer equipo e incluso en la selección nacional.

Ver cuántos futbolistas han salido de la cantera, cuántos se han consolidado en el primer equipo y cuántos de esos jugadores formados en casa han llegado incluso a la selección nacional. A partir de eso, entonces sí se puede juzgar con mayor claridad si el proceso del club ha sido bueno o no”, agregó.

Medina también señaló que existen equipos que logran un campeonato de manera circunstancial, pero que posteriormente pasan largos periodos sin consolidar un verdadero proyecto deportivo.

“Los campeonatos, por sí solos, no siempre indican que exista un buen proceso. Nos hemos encontrado con equipos que de repente califican a la liguilla en octavo lugar, terminan siendo campeones y después pasan 20 años sin volver a lograrlo. Entonces tampoco podríamos decir que haya sido una gestión extraordinaria”, explicó.

La última vez que Pumas conquistó la Liga MX fue en el Final del Clausura 2011 de la Liga MX, disputada el 22 de mayo de ese año en el Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto auriazul venció 2-1 a Monarcas Morelia en la vuelta para imponerse 3-2 en el marcador global.

Desde entonces, el equipo universitario no ha vuelto a levantar el trofeo de liga, una sequía que se acerca a los 15 años.