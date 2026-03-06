VIDEO: Balonazo 'noquea' al de seguridad en partido de Liga MX

Durante el partido de la Jornada 10 correspondiente al Clausura 2026, el partido de Liga MX entre Mazatlán Vs León dejó huella en los aficionados, y en un elemento de seguridad que recibió un balonazo durante los últimos minutos del partido, quedando ligeramente noqueado y siendo atendido por el cuerpo médico de los clubes.

Fue en el Estadio El Encanto donde Mazatlán sorprendió y dio la campanada en el fin de semana, goleando 4-2 a León y dejando una de las escenas más características de la Liga MX.

En el minuto 75, un defensor de León reventó el balón hacia la línea de fondo, sin embargo, una vez que el balón abandonó el terreno de juego, éste se dirigió directo a la cabeza de uno de los elementos de seguridad que custodiaban a los aficionados, mismos que impedirían que alguno de los seguidores invadiera la cancha.

Tras el impacto, el joven de seguridad cayó inmediatamente debido a la fuerza del balonazo y a lo inesperado del golpe, lo que generó que el partido de Liga MX se frenara durante unos segundos, mientras sus compañeros se acercaban a él y el cuerpo médico del club lo atendían en dicha zona de la cancha.

Los propios elementos de seguridad abandonaron su sitio durante algunos minutos, sin embargo, una vez que su compañero fue atendido, regresaron a su sitio hasta el final del triunfo mazatleco.

Con esta victoria, Mazatlán salta al 14º de manera momentánea en la tabla de Liga MX y, a pesar de que la Liguilla luce lejana para el final del torneo, este segundo triunfo consecutivo les permite mejorar su posición en la tabla de cocientes, lo que les evitaría tener que pagar una nueva multa económica.

Sus rivales directos en dicha pelea son Puebla y Santos, quienes tendrán un porcentaje más estable debido a los partidos que se les contabiliza a ambos conjuntos respecto al de los Cañoneros.

BFG