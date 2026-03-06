Miss Gaviota, la primera mujer transexual en la lucha libre en México

Miss Gaviota obtuvo un triunfo muy significativo, pero no fue en el ring, sino debajo de él. Recientemente, se convirtió en la primera mujer transexual en la lucha libre. Una batalla por obtener su licencia trans, en el que no tiene que cambiar su nombre que se muestra en su acta de nacimiento.

“Es un logro que realmente se hizo. Peleé mi licencia porque no soy una mujer cisgénero, soy una mujer trans, el cual quiero aclararles, no he cambiado mi nombre que traigo en mi acta de nacimiento y aún así la Comisión me reconoce como mujer trans. No Necesito cambiar mi identidad para qué me reconozcan”, indicó Miss Gaviota en entrevista para Excélsior Digital.

Miss Gaviota conserva su identidad, como aparece en su acta de nacimiento Arturo López

“El ser una mujer transexual no quiere decir que tengo que cambiar mis papeles como me los pusieron en el acta de nacimiento, en cualquier momento lo puedo hacer y lo puedo cambiar, pero quiero seguir manteniendo esas raíces que me dejaron, eso que a mí me pusieron cuando nací. Pusieron un nombre que no me daría pena, ni me daría vergüenza decirlo porque creo que es algo con lo que quiero estar siempre”, añadió la gladiadora con más de 27 años en la lucha libre.

No todo fue tan fácil, tuvo que aguantar varios obstáculos, entre ellos la envidia, la transfobia, la homofobia… Miss Gaviota ya abrió un camino y destaca que uno de sus legados será ser la primera en obtener una licencia trans en la lucha libre.

“El máximo obstáculo es la transfobia, la homofobia. Ahora me siento orgullosa de todos esos que pusieron el pie en mi camino y que creyeron que jamás lo iba a lograr y que creyeron que jamás iba a estar donde estoy, ahora les puedo decir a toda mi comunidad, a todo mi gremio y a todas mis niñas trans que vienen empujando en la lucha libre atrás, sí se puede y lo van a lograr, ustedes propónganselo y lo van a lograr, ya lo logré, ya les dejé un camino para que lo caminen, si lo quieren caminar bien y si lo quieren dejar, déjenlo, pero sí va a quedar un legado que soy la primera mujer transexual y la primera licencia trans en la lucha libre de la Comisión de Box y Lucha”, apuntó la luchadora.

La gladiadora se mantiene activa como luchadora profesional. Con Promociones Gaviota, ha sido parte para que la lucha libre esté de regreso en Toluca, en específico en el Gimnasio Agustín Millán, donde también se le da la oportunidad a nuevos valores. En el pasado mes de enero, ganó la cabellera de Centella Salazar.

'HAZTE LUCHADORA', EL CONSEJO QUE LE DIO PIMPINELA ESCARLATA

Nombres como Babe Sharon o Rudy Reyna, abrieron un camino en la lucha libre. Después vinieron Pimpinela Escarlata, May Flowers, Cassandro, Polvo de Estrellas, entre otros, que empujaron fuerte su andar.

“Vinieron a abrir el camino Babe Sharon, Rudy Reyna, y muchos luchadores que realmente anteriormente había, pero muchos no eran gays, hacían un papel de exóticos. Los que realmente sí eran gays eran Rudy Reyna y Babe Sharon. Vinieron Pimpinela y May Flowers, después llegó Polvo de Estrellas que lucha como El Siniestro, después llegó Enigma, después de eso vinieron nuevas generaciones que vinieron a empujar, que en esa generación está tú servidora Miss Gaviota, después llegó Diva Salvaje, Mamba, Pasión Cristal, que en paz descanse, y muchas estrellas más.

El camino está abierto y como dice mi madre Pimpinela Escarlata, porque en la lucha libre es mi madre, me andaba llevando a todos estos deportes y a todo esté bendito caminar y me decía 'hazte luchadora', no le hacía caso y ve dónde estoy, pues gracias a ella estoy aquí, como dice ella 'la escalera está para quién la quiera subir y quién no la quiera subir ni modo', el camino ya se los abrimos y ya se los dejamos”, mencionó.