Orgullo doliente por las vidas perdidas. Abrazo al general Bertotto.

Bautizada con nombre hebreo, amable y hermosa, nació en tiempos triunfales de Naomi Campbell, bella y atrevida. Su segundo nombre, quizás inspirado por la inolvidable Elizabeth Taylor. Deseos de su madre, tal vez, de sus abuelas.

En Guadalupe, Zacatecas, viven comunidades cristianas. Pudiera ser que, si sus padres decidieron en función de estas creencias su nombre, fue porque representa la fidelidad de Dios en tiempos de crisis, la esperanza persistente, el amor familiar y la redención.

Su apellido, Martínez, presagio de destino. Proviene de Marte, dios de la guerra. Ese apellido tiene extendidas raíces en Guadalupe, lugar donde vio la luz por vez primera, nuestra heroína: Nahomi Elizabeth Martínez.

¿Cuántas veces recorrió parte del Camino Real de Tierra Adentro, con 2,600 km de historia? ¿Cuántas veces le dijeron “no dejes Camino Real por vereda”? ¿Amaba al cerro de la Bufa? Siglos atrás, la plata era Eldorado de tantísima gente, dispuestas a trastornar su vida para encontrar la veta que les diera sustento. Por eso, ¿sus antecesores se quedarían en Guadalupe?

¿O sus antepasados pertenecieron al pueblo de los zacatecos o al de los guachichiles, habitantes de lo que fue territorio de la “Gran Chichimeca”? O como casi todos en este país, ¿desciende de una mezcla afortunada de españoles con personas nativas? ¿Fue a Pinos, a Ojo Caliente, a la cueva de Ávalos, al Colegio de Guadalupe?

Los pobladores fueron evangelizados por franciscanos y, a lo mejor, supo del Eremitorio Sacromonte, un lugar donde los monjes viven en cuevas naturales, en soledad y sin servicios modernos.

Sin duda, guadalupana. ¿Por qué una jovencita nacida en esos vitales cruces, decide ingresar a la Guardia Nacional? Es tiempo de definiciones, le dijeron al cumplir la mayoría de edad. Concluida la preparatoria, con buen desempeño y reconocida jugadora de basquetbol en el club Mineras de Zacatecas, tomó definitiva decisión. ¿Creyó en López Velarde con “Suave Patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío”?

Desde 2007, el clima de violencia es asfixiante. En ese ambiente transcurrió la vida de Nahomi. Tenía sólo tres años, cuando Zacatecas se volvió un estado de desaparecidos, según Claudio Lomnitz. Una zona de silencio. ¿La patria es impecable y diamantina?

Altos niveles de inseguridad, violencia contra las mujeres, pobreza de muchas familias, complica decidir. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro brinda capacitación laboral a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Esa vereda no era para ella. Jamás estaría en esa situación. Prefirió el Camino Real e ingresó a la Guardia Nacional.

Le pedían ser mexicana por nacimiento, soltera, de entre 18 y 29 años. Certificado de secundaria. No tener antecedentes penales ni procesos judiciales vigentes. Medir mínimo, 1.56 metros. Estabilidad mental y capacidad de juicio bajo situaciones de estrés. Aprobar pruebas de resistencia y fuerza. Salud demostrada. Sueldo: entre 11,000 y 19,000 pesos mensuales y prestaciones de ley. El compromiso con la nación, indeclinable. Cumplió.

Quizás, andando el Camino Real, pasó por Lagos de Moreno, la hacienda de Ciénega de Mata, Ojuelos. Estuvo en Tapalpa en día aciago y enfrentó con valor, a quienes truncan vidas. Las autoridades reportan que 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida. Entre ellos, Nahomi Elizabeth Martínez, única mujer en el grupo. Sin titubear, cumplió con su deber.

Injusto e inmerecido el silencio sobre el sacrificio de esta joven y de sus compañeros. Son quienes, a cambio de su vida, hacen posible creer en un país digno, independiente y orgulloso. El honor nacional ha reposado en sus hombros, no rehuyeron el compromiso. Su decisión fue por la libertad. Honor y lealtad para nuestros jóvenes caídos.