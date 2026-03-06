Pato O'Ward arranca fuerte: segundo lugar en prácticas de IndyCar en Phoenix

Pato O’Ward inició fuerte el fin de semana de IndyCar en Phoenix, al ser ocupar el segundo lugar en la primera práctica de la segunda fecha de la temporada 2026.

El mexicano, quien es quinto en el campeonato de pilotos, se tomó el tiempo para tomar impulso durante la práctica de 60 minutos de la mañana de este viernes, al sólo dar tres vueltas al óvalo en los primeros 20 minutos, principalmente para verificar sistemas en su auto No. 5 de Arrow McLaren.

Sin embargo, en su primera serie de giros competitivos, el mexicano promedió 174.461 mph (280.767 km/h), lo cual lo colocó en la cima del clasificador antes de llegar a la mitad del entrenamiento.

Eventualmente, O’Ward fue desplazado por su ex coequipero David Malukas, quien a partir de este año corre para Team Penske, escuadra favorita a la victoria para este fin de semana.

O'Ward hará su primera carrera en Phoenix Joe Skibinski/INDYCAR

De cualquier modo, el fin de semana para el regiomontano y su equipo promete, luego de que su coequipero Nolan Siegel fuera décimo y Christian Lundgaard, quien subió al podio el domingo pasado en St. Petersburg, ocupara el sitio 15. Los dos alcanzaron los primeros sitios tras sus simulaciones con neumáticos nuevos.

Además, O’Ward, quien tiene tres victorias en óvalos de una milla de extensión o menos en la categoría estadunidense, fue uno de los ocho usuarios de Chevrolet en acaparar los diez primeros lugares.

Josef Newgarden, Christian Rasmussen y Will Power completaron los cinco primeros sitios, en una tanda en la que el español Alex Palou, campeón defensor y líder del campeonato, apenas ocupó la posición 18, ya que al intentar mejorar sus registros, la temperatura de pista ya había subido.

Una de las sorpresas de la tanda fue Mick Schumacher, cuya primera carrera en óvalos inició al ubicarse en undécima casilla, adelante del hexacampeón Scott Dixon y el sueco Marcus Ericsson, otro ex piloto de F1. El alemán fue el novato mejor ubicado en el resultado.

La práctica tuvo un accidente aparatoso de Felix Rosenqvist, quien perdió el control de su monoplaza e impactó con la barrera de la Curva 3. El sueco salió ileso.

La calificación de Pato O’Ward y la IndyCar en Phoenix será este mismo viernes, a las 13 hrs (Tiempo del Centro de México). La carrera se realizará este sábado a las 14:20 hrs.