Liga MX cambia día y horario del Tigres Vs Querétaro por Concachampions

Una vez que termine el Clásico Regio, Tigres pondrá su visión en la Concachampions para enfrentar a Cincinnati FC en los Octavos de Final, eliminatoria que orilló al cambio de día y horario para el duelo de los felinos ante Querétaro correspondiente a la Jornada 11 de Liga MX.

Tras conseguir su boleto a los Octavos de Final de la Concachampions 2026 luego de imponerse a Forge FC, Tigres se convirtió en uno de los 16 equipos que mantiene la intención de ser campeón y conseguir su boleto a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029.

Para la siguiente semana, en donde los de Guido Rodríguez harán el viaje a Estados Unidos para medirse a Cincinnati FC, Tigres regresará a la Liga MX para medirse a Querétaro, partido que en un inicio estaba pactado para el viernes 13 de marzo.

Cumpliendo con los protocolos estipulados por FIFA, mismos que dictan que deben existir 48 horas entre partido y partido, la Liga MX reprogramó el duelo del fin de semana:

“La Liga BBVA MX informa cambio de fecha para el partido entre @TigresOficial y @Club_Queretaro, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Universitario”.

Fechas y horarios de los siguientes partidos de Tigres

Estos son los siguientes partidos de Tigres, mismos que no contemplan la fase de Cuartos de Final en la Concachampions 2026:

Tigres Vs Monterrey / sábado 7 de marzo - Jornada 10 de Liga MX.

Cincinnati FC Vs Tigres / jueves 12 de marzo - 8vos de Final ida, Concachampions.

Tigres Vs Querétaro / domingo 15 de marzo - Jornada 11 de Liga MX.

Tigres Vs Cincinnati FC / jueves 19 de marzo - 8vos de Final vuelta, Concachampions.

FC Juárez Vs Tigres / domingo 22 de marzo - Jornada 12 de Liga MX.

Tigres es uno de los 5 equipos que se encuentran disputando el Clausura 2026 y Concachampions. Mexsport

BFG