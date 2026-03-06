Última Hora Impreso de hoy

Liga MX cambia día y horario del Tigres Vs Querétaro por Concachampions

El partido correspondiente a la Jornada 11 entre Tigres y Querétaro cambió de día debido a la participación de los felinos en los 8vos de Final de Concachampions

Por: Bernardo Ferreira

Los Octavos de Final de Concachampions se jugarán entre la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX.Mexsport

Una vez que termine el Clásico Regio, Tigres pondrá su visión en la Concachampions para enfrentar a Cincinnati FC en los Octavos de Final, eliminatoria que orilló al cambio de día y horario para el duelo de los felinos ante Querétaro correspondiente a la Jornada 11 de Liga MX.

Tras conseguir su boleto a los Octavos de Final de la Concachampions 2026 luego de imponerse a Forge FC, Tigres se convirtió en uno de los 16 equipos que mantiene la intención de ser campeón y conseguir su boleto a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029.

Para la siguiente semana, en donde los de Guido Rodríguez harán el viaje a Estados Unidos para medirse a Cincinnati FC, Tigres regresará a la Liga MX para medirse a Querétaro, partido que en un inicio estaba pactado para el viernes 13 de marzo.

Cumpliendo con los protocolos estipulados por FIFA, mismos que dictan que deben existir 48 horas entre partido y partido, la Liga MX reprogramó el duelo del fin de semana:

“La Liga BBVA MX informa cambio de fecha para el partido entre @TigresOficial y @Club_Queretaro, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Universitario”.

Fechas y horarios de los siguientes partidos de Tigres

Estos son los siguientes partidos de Tigres, mismos que no contemplan la fase de Cuartos de Final en la Concachampions 2026:

Tigres Vs Monterrey / sábado 7 de marzo - Jornada 10 de Liga MX.

Cincinnati FC Vs Tigres / jueves 12 de marzo - 8vos de Final ida, Concachampions.

Tigres Vs Querétaro / domingo 15 de marzo - Jornada 11 de Liga MX.

Tigres Vs Cincinnati FC / jueves 19 de marzo - 8vos de Final vuelta, Concachampions.

FC Juárez Vs Tigres / domingo 22 de marzo - Jornada 12 de Liga MX.

Tigres es uno de los 5 equipos que se encuentran disputando el Clausura 2026 y Concachampions.Mexsport

