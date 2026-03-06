Frentes Políticos / 6 de marzo de 2026

1. Tijera. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum confirma uno de sus puntos más sensibles: 25% menos dinero para los partidos. La nueva fórmula bajaría el cálculo del financiamiento de 65% a 48.75% de la UMA aplicada al padrón electoral. Además, queda prohibido el dinero del extranjero y también las aportaciones en efectivo; todo deberá pasar por el sistema financiero. Menos gasto y más control. Pero la discusión no será sólo contable. Para algunos es austeridad democrática; para otros, debilitamiento de los partidos. Tocar el financiamiento siempre sacude más que cualquier discurso. Es ahí donde les duele.

2. Alto perfil. Omar García Harfuch se consolidó como el rostro más duro de la estrategia de seguridad. La operación que culminó con la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, no sólo tuvo impacto criminal, también político. El titular de la SSPC vive prácticamente dentro de las instalaciones oficiales desde el atentado de 2020 y mantiene línea directa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su cercanía con Palacio Nacional y su protagonismo en los operativos lo colocan en el centro del tablero. Analistas ya lo mencionan como presidenciable. En política mexicana, seguridad y poder suelen caminar juntos. Y García Harfuch hoy encarna ambas cosas.

3. Disenso controlado. Claudia Sheinbaum bajó la temperatura al choque con sus aliados. El rechazo del PT, de Alberto Anaya, y del Verde, de Karen Castrejón, a la reforma electoral, dijo, no es traición, sino “puntos de vista distintos”. Busca mantener cohesionada a la coalición mientras el debate apenas comienza en el Congreso. La Presidenta cumplió con enviar la iniciativa y ahora traslada el costo político a los legisladores y dejó abierta la definición de coaliciones rumbo a 2027. Entre líneas aparece otra señal, ya existe un plan B si la reforma no avanza. En política, disentir no siempre rompe; a veces sólo marca el terreno de negociación.

4. Sin atajos. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, marcó freno al impulso de aprobar fast track la reforma electoral. La legisladora del PAN confirmó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum deberá pasar por el proceso ordinario de comisiones y pleno, donde se requieren dos terceras partes de los votos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, sabe que el reloj legislativo corre rumbo al límite de septiembre. La reforma llegó al Congreso, pero el camino será áspero. En democracia, los votos cuentan más que las prisas. Y a estas alturas, los votos no les dan.

5. Licencia incómoda. Magaly Armenta Oliveros, diputada federal de Morena, respondió a críticas impulsadas desde MC por sus ausencias en la Cámara baja. Aclaró que no se trató de faltas, sino de una licencia por maternidad ejercida conforme al artículo 123 constitucional. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, quedó en el centro del señalamiento tras difundir el cuestionamiento en redes y retirar la publicación. Armenta sostiene que se pretende confundir un derecho laboral con ausentismo legislativo. Para el futuro, más comunicación y se evitarían las aclaraciones.