IndyCar Phoenix 2026: ¿Cuándo y dónde ver en vivo la próxima carrera de Pato O'Ward?

La temporada 2026 de IndyCar se inauguró el domingo pasado en St. Petersburg, Florida, donde Alex Palou fue el ganador y el piloto mexicano Pato O'Ward terminó en un sólido quinto lugar.

Ahora, la intensidad de la campaña aumentará ya que, en total, las primeras cuatro carreras del campeonato se están celebrando en un periodo de cinco fines de semana, es decir, durante todo este mes de marzo.

La segunda ronda es también el primer óvalo del calendario, siendo Phoenix Raceway anfitrión de la serie de monoplazas por primera vez desde 2018. En esta ocasión, esta carrera forma parte de un fin de semana conjunto que la cadena estadunidense FOX ha organizado, para juntar a la IndyCar con la NASCAR Cup y la NASCAR Xfinity.

Será la primera vez que Pato O'Ward compita en este trazado de una milla de longitud, que se caracteriza por tener curvas asimétricas y con diferentes variaciones de peralte. No obstante, en óvalos cortos (menores a 1.5 millas de longitud) su historial es muy positivo, al sumar tres victorias (dos en Iowa y una en Milwaukee), una pole position y doce podios.

O'Ward fue uno de los dos autos de McLaren entre los cinco mejores en St. Petersburg Matt Fraver/INDYCAR

Horarios de calificación y carrera de Pato O’Ward en Phoenix 2026

Práctica 1: Viernes 6 de marzo- 9:00 hrs



Calificación: Viernes 6 de marzo-13:00 horas

Práctica Final: Viernes 6 de marzo-16:00 horas

Carrera: Sábado 7 de marzo – 14:00 horas

¿Dónde ver la carrera de Phoenix de IndyCar 2026 con Pato O’Ward?

Toda la temporada 2026 de la serie IndyCar se ve en la señal de Disney+ Premium, el paquete principal del servicio de streaming de la compañía de televisión deportiva.

El servicio ofrece la transmisión de todas las sesiones de fin de semana, aunque las prácticas y calificación toman la narración en inglés de la cadena estadunidense FOX. Solamente la carrera tendrá el audio en castellano.

En México, la carrera de Phoenix se transmitirá en el canal de televisión por cable ESPN.