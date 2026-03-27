Piastri marca el ritmo en Japón en la práctica 2 y "Checo" Pérez vive un viernes de pesadilla

De nueva cuenta un motor Mercedes dominó la sesión final del viernes del Gran Premio de Japón 2026, pero en esta ocasión no se trató ni de George Russell o de Andrea Kimi Antonelli, sino del australiano Oscar Piastri, competidor de McLaren quien logró imponerse sobre los coches de la marca de la estrella.

Piastri cronometró una mejor vuelta de 1m30.133s cuando montó los neumáticos blandos en la mitad de la sesión. Su registro fue suficiente para ganar por menos de un segundo al vencedor en China, Kimi Antonelli mientras que con George Russell tuvo una diferencia de dos décimas, una diferencia que podría ser revertida por los Mercedes en la calificación del sábado.

Lando Norris logró la cuarta posición con solo 30 minutos de práctica luego de tener problemas en el arranque de la sesión. El inglés tuvo que hacer un programa compacto y solo hasta el final montó los neumáticos blandos para poder sobrepasar a los Ferrari.

Charles Leclerc, quien fue contendiente por la primera posición en la primera práctica descendió al quinto, pero con una diferencia preocupante de siete décimas respecto a Piastri. Lewis Hamilton le siguió con ocho décimas ubicado en la sexta plaza.

Los problemas de Sergio Pérez

Luego de que “Checo” Pérez tuvo un choque en la primera práctica con el Williams de Alex Albon, Cadillac tuvo que hacer una revisión a profundidad y cambiar piezas dentro del monoplaza del mexicano. Esta situación le costó 30 minutos en el box al originario de Jalisco.

Sergio Pérez solo completó 14 giros ubicándose en la posición 20 con una mejor vuelta de 1m33.689s.

Por otra parte, los comisarios de la FIA determinaron no tomar acciones sobre el incidente con Alex Albon considerando que ambos pilotos no fueron avisados de que tenían el otro competidor a su lado, por lo cual no existía una responsabilidad directa.