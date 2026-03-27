Perdonan a ‘Checo’ Pérez tras choque en P1 del GP de Japón

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) no encontró argumentos para sancionar al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez o Alexander Albon tras el choque que protagonizaron durante la práctica 1 del Gran Premio de Japón 2026 de a F1.

El incidente se suscitó en la curva 16 del trazado de Suzuka en los minutos finales de los primeros entrenamientos, cuando ‘Checo’ Pérez recibió un impacto de Alexander Albon. El piloto de Cadillac señaló que no tenía idea de que el Williams estaba junto a él.

'Checo' Pérez destacó que su espejo retrovisor no funcionaba durante la P1 del GP de Japón 2026 AFP

Las partes involucradas fueron llamadas para que expusieran lo acontecido. Sergio Pérez indicó que realizaba una vuelta de carrera y estaba a punto de comenzar otra, vio el auto de Albon a distancia detrás al salir de la curva 14.

El monoplaza de Williams se encontraba en vuelta de calentamiento y le sacó bastante ventaja al auto de ‘Checo’ Pérez en la curva 15 y en la aproximación a la curva 16. “El auto 23 intentó adelantar el coche 11 por el interior de la curva 16 y se produjo una colisión”.

El piloto mexicano argumentó que no vio el auto de Albon, su espejo retrovisor no funcionaba y tampoco recibió advertencia de su equipo ante la aproximación del tailandés.

Por su parte, el piloto de Williams creyó que ‘Checo’ Pérez le estaba dejando pasar.

La FIA concluyó que ambos pilotos se vieron sorprendidos por la velocidad de aproximación y el choque se debió a un malentendido, que se agravó por la falta de comunicación del equipo de Cadillac.

Ante ello, los comisarios decidieron no tomar ninguna medida.