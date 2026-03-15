Pato O'Ward llega quinto en Arlington; Kirkwood gana y toma liderato de la IndyCar

Pato O’Ward continúa con su inicio consistente de temporada en la serie IndyCar en 2026, luego de terminar en quinto lugar en las calles de Arlington y subir al tercer lugar del puntaje.

El mexicano arrancó en tercera posición en la competencia de este domingo, caracterizada porque no aparecieron banderas amarillas hasta que restaron tres vueltas en el recorrido de 70, por lo cual fue una prueba de resistencia física para los 25 participantes.

En el primer tramo de la carrera, O’Ward se mantuvo en la persecución de Alex Palou y Marcus Ericsson, pero en el segundo ingreso a pits, el regjomontano perdió el tiempo suficiente al ingresar a su cajón, ya que se encontró con el español, quien iba saliendo de su repostaje y cambio de neumáticos.

Eso hizo que O’Ward cayera al quinto puesto, perdiendo terreno ante Kirkwood y quedando en desventaja ante Will Power, quien hizo una estrategia distinta a los líderes al hacer una parada menos en la zona de abastecimiento.

Al no cometer errores y gestionar su auto en el periodo largo bajo bandera verde, O’Ward mantuvo la quinta posición y, si bien una bandera amarilla por un despiste de Christian Rasmussen apareció en el antepenúltimo giro y hubo tiempo para definir el resultado en un sprint de una vuelta, el mexicano conservó ese sitio hasta la bandera a cuadros.

Con ello, el piloto de Arrow McLaren abrió por primera vez una temporada con tres Top 5’s en las tres primeras fechas de una temporada. Además, subió al tercer sitio en el campeonato con 93 puntos, situándose a 33 de Kirkwood, quien se robó el espectáculo.

El estadunidense remontó desde el séptimo lugar y, a pesar de tener problemas en sus detenciones en pits, erradicó una desventaja que superó los seis segundos para rebasar a Palou a 16 giros de concluir, para luego escaparse del tetracampeón de la serie.

Kirkwood, quien corre para Andretti Global, consiguió su primera victoria del año y la sexta en la categoría, además de ser el tercer ganador distinto en igual cantidad de fechas en la temporada y de que ha tomado el liderato general.

Palou y Power completaron el podio de la carrera, por delante de Ericsson y O’Ward, el mejor representante de Chevrolet durante el fin de semana.

La próxima fecha de la IndyCar será el domingo 29 de marzo en Barber Motorsports Park, en Alabama.