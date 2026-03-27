Depay se mete en problemas: piden hasta 6 partidos por usar el celular

El neerlandés Memphis Depay enfrenta un nuevo frente fuera de la cancha, luego de que el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil solicitara una suspensión de hasta 6 partidos por el uso de un teléfono celular durante el empate entre Corinthians y Flamengo en el Brasileirao.

El incidente se dio después de que el atacante abandonara el partido al minuto 22 por una lesión muscular, momento en el que fue captado utilizando su dispositivo en el banquillo. La acción derivó en una denuncia formal bajo el artículo 258 del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), que contempla sanciones por conductas contrarias a la disciplina y ética deportiva.

De acuerdo con la procuraduría del STJD, encabezada por Rita de Cássia Ancelmo Bueno, el uso de dispositivos electrónicos durante los partidos está limitado a personal autorizado como cuerpo técnico, analistas o médicos, en línea con las disposiciones de la International Football Association Board (IFAB), adoptadas por la Confederación Brasileña de Futbol.

La fiscalía no solo plantea una sanción económica, sino que también empuja por un castigo ejemplar que podría alcanzar el máximo de 6 encuentros de suspensión, al considerar el impacto mediático del jugador. En el documento se subraya que una figura como Depay tiene una fuerte capacidad de influir en comportamientos, lo que podría generar una normalización de este tipo de conductas dentro del juego.

Aunque el propio futbolista explicó que utilizó el teléfono para comunicarse con el cuerpo médico de la selección de Países Bajos tras resentirse físicamente, el tribunal dejó claro que esa justificación no elimina la necesidad de contar con una autorización previa.

Tras la polémica, el delantero del Corinthians salió a dar la cara a través de redes sociales, donde defendió su actuar y explicó el contexto de la situación.

“Solo para aclarar, el momento en que utilicé el teléfono fue exclusivamente para comunicarme con el equipo médico en los Países Bajos. Salí para apoyar a mi equipo, aunque pude quedarme en el vestuario por la lesión. Seguimos trabajando para que vengan días mejores”, publicó.

Ahora, el caso queda en manos del STJD, que deberá determinar si la acción amerita una sanción ejemplar. Mientras tanto, Corinthians podría perder a una de sus figuras en un tramo clave del Brasileirao, no solo por la lesión, sino por una decisión disciplinaria que todavía está en juego.