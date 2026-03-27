Yankees repiten blanqueada y hacen historia ante Giants con jonrón de Aaron Judge

El Oracle Park suele ser un inmueble donde el viento del Pacífico dicta las sentencias, pero este viernes, el aire en San Francisco se sintió denso, casi inmóvil, bajo el peso de una hegemonía neoyorquina que empieza a rozar lo insolente. Los Yankees no sólo ganaron; clausuraron el plato por decimoctava entrada consecutiva para firmar un 3-0 que los eleva a un altar estadístico: jamás, en la centenaria cronología de la franquicia, habían inaugurado un calendario con dos blanqueadas encadenadas.

Judge conecta su primer cuadrangular de 2026

La tarde se sentía como un duelo de voluntades congeladas hasta que apareció el factor tecnológico. En la sexta entrada, con el marcador aún en ceros y la grada local deleitándose en el abucheo rítmico hacia el hijo pródigo que prefirió el Bronx sobre las colinas de California, Aaron Judge decidió que era momento de intervenir en la narrativa.

Tras un inicio de temporada errático, con el madero sumido en un 0 de 7 que empezaba a generar murmullos, Judge se encontró frente a un slider de Robbie Ray que el principal Chad Fairchild cantó como strike. En otros tiempos, el capitán habría bajado la cabeza hacia la cueva, víctima de su propia estatura y de zonas de strike caprichosas. Hoy, Judge simplemente tocó su casco.

El sistema ABS (Automatic Ball-Strike) le dio la razón. La pelota había arañado el vacío por debajo de la rodilla. Dos lanzamientos después, con la cuenta a su favor y el orgullo herido, Judge detonó un proyectil de 405 pies que se incrustó en las escaleras del jardín izquierdo a 109 millas por hora. Fue un exorcismo personal y colectivo. Fue el primer hit, el primer bambinazo y el primer rugido de un equipo que parece haber olvidado cómo se permite una carrera.

La joya de Cam Schlittler

Si Judge puso la pólvora, Cam Schlittler puso el arte del escapismo. A pesar de las dudas físicas que arrastraba desde febrero, el derecho se comportó como un veterano de mil batallas, retirando a ocho por la vía del ponche en poco más de cinco episodios de un sólo hit. Schlittler no necesitó volumen, sino precisión dejando a los Giants en un estado de inanición ofensiva. San Francisco es el primer equipo en la era moderna que inicia un año con dos blanqueadas y cinco hits totales o menos.

Cam Schlittler ponchó a ocho enemigos en su primera salida de la temporada 2026. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El relevo de Yankee no permitió ningún imparable.

Giancarlo Stanton, espectador del show de Judge, se sumó a la fiesta dos turnos más tarde con un tablazo ante José Buttó que subió dos rayitas a la pizarra. David Bednar se encargó de poner el candado final, asegurando su primer salvamento y dejando a Tony Vitello, el nuevo estratega de los Giants, buscando respuestas en un dugout que parece haber sido maldecido por la eficiencia neoyorquina.

Los Yankees vuelven al hotel con la historia bajo el brazo y la sensación de que, en este 2026, el pitcheo ha dejado de ser una variable para convertirse en una fortaleza.