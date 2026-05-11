Nuevo formato de calificación para las 500 Millas de Indianápolis para Pato O'Ward

El formato de calificación para la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis ha recibido una actualización, esto para dar más emoción luego de que este año hay 33 inscritos, el número máximo que pueden unirse a la parrilla.

El tradicional fin de semana de clasificación, programado para el 16 y 17 de mayo, presentará una estructura renovada para dar emoción ante la ausencia del Bump Day. El primer día (sábado) se mantendrá la esencia de asegurar los puestos del 16 al 33 en la parrilla.

Sin embargo, la novedad reside en el destino de los autos más rápidos. Mientras que los nueve mejores del sábado garantizan su lugar en el Top 12 del domingo, los clasificados del puesto 10 al 15 ahora deberán pelear por su supervivencia en una ronda denominada "Final 15".

El drama del domingo: El "Final 15"

En esta nueva fase, los seis pilotos situados entre la décima y decimoquinta posición del sábado tendrán un solo intento de cuatro vueltas para arrebatar uno de los tres boletos restantes que dan acceso al Top 12. Esta modificación elimina la comodidad de los tiempos previos y obliga a los equipos a arriesgarlo todo bajo el calor del asfalto de Indiana.

Una vez definido el Top 12, el formato sigue el curso conocido: los seis más rápidos avanzan al Firestone Fast Six, donde se decide la pole position y el premio de 100,000 dólares.

Horarios del fin de semana de calificación de la Indy 500 2026

Para que no pierdas detalle del desempeño de Pato O’Ward, estos son los horarios del fin de semana de calificación de las 500 Millas de Indianápolis.

Sábado 16 de mayo

06:30 – 07:30: Práctica previa a la clasificación.

09:00 – 13:50: Sesión de clasificación (Define posiciones 16-33).

Domingo 17 de mayo