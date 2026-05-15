Pachuca pierde apelación y Bauermann queda fuera de la semifinal ante Pumas

Pachuca recibió un duro golpe rumbo a la semifinal de vuelta del Clausura 2026, luego de que la Comisión Disciplinaria rechazara la apelación presentada por la directiva hidalguense para intentar quitarle la tarjeta roja al defensor brasileño Eduardo Bauermann, quien no podrá jugar ante Pumas el próximo domingo en Ciudad Universitaria.

Según reportes, la directiva de los Tuzos sostuvo una reunión durante la mañana para preparar el recurso e intentar recuperar a uno de sus futbolistas más importantes para el encuentro decisivo. Sin embargo, la respuesta del organismo fue negativa y la suspensión se mantendrá para el duelo que definirá al finalista del torneo.

Bauermann fue expulsado en los minutos finales del partido de ida, luego de derribar al atacante Juninho cuando el conjunto universitario buscaba el empate. En primera instancia, el árbitro mostró tarjeta amarilla, aunque posteriormente fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor.

Tras observar nuevamente la jugada, el silbante cambió su decisión y terminó expulsando al central brasileño. La acción provocó molestia dentro de Pachuca, que consideró que existían argumentos suficientes para intentar revertir la sanción rumbo al compromiso definitivo.

La baja representa un problema importante para el técnico Esteban Solari, ya que el defensor sudamericano se consolidó como uno de los hombres más confiables del equipo a lo largo del campeonato. Eduardo Bauermann destacó como uno de los mejores centrales del Clausura 2026, aportando liderazgo y fortaleza en el juego aéreo.

Además, la ausencia del zaguero llega en un momento delicado para los Tuzos, que viajarán a Ciudad Universitaria con apenas una ventaja de 1-0 conseguida en el encuentro de ida. Del lado auriazul, dentro de Pumas consideran que la expulsión terminó siendo un escenario favorable para la eliminatoria.

El conjunto universitario necesita únicamente ganar por un gol o empatar el marcador global para avanzar a la final, mientras que Pachuca deberá intentar sostener la ventaja sin uno de sus referentes defensivos más importantes del torneo.

Ahora, el cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari tendrá que encontrar soluciones de emergencia para reorganizar su línea defensiva. Entre las alternativas aparece Jorge Berlanga, lateral de perfil defensivo que podría ser utilizado como central para cubrir la ausencia de Bauermann.

La semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca se jugará este domingo en Ciudad Universitaria, donde los Tuzos intentarán sostener la ventaja pese a la ausencia de su líder defensivo, mientras los universitarios buscarán aprovechar la baja del brasileño para avanzar a la gran final del Clausura 2026.