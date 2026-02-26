IndyCar St Petersburg 2026: Horarios y canales para ver a Pato O'Ward en vivo

La temporada 2026 de la serie IndyCar inicia este fin de semana en el circuito callejero de St Petersburg, o mejor conocido como St Pete, una pista donde el mexicano Pato O’Ward ya se llevó la victoria en el 2024, aunque no de la forma que él hubiera querido.

Luego de un 2025 en donde finalizó subcampeón de la categoría, Patricio O’Ward está listo para arrancar un nuevo calendario en un circuito donde tiene altas y bajas. En cinco carreras ha finalizado en dos ocasiones en el podio, incluida su victoria heredada por la descalificación de los Penske, y tres ocasiones fuera de los 10 primeros.

Pero McLaren sabe que si desean darle realmente a O’Ward una oportunidad por el campeonato ante Chip Ganassi y Alex Palou deben ser confiables desde la primera competencia y no esperar a mitad de año para tratar de recuperar terreno.

St Petersburg es un trazado callejero que determina parte del éxito desde la sesión de calificación, por lo que la sesión del sábado será determinante para el mexicano en sus aspiraciones a finalizar en el podio al día siguiente.

El español Alex Palou fue el ganador de la edición del 2025 y, posteriormente, campeón de la categoría.

Horarios de calificación y carrera de Pato O’Ward en St Petersburg

Calificación: 28 de febrero-15:30 horas

Carrera: 1 de marzo – 11:00 horas

Todos los horarios son del centro de México

¿Cómo ver la carrera se St Petersburg de Indycar 2026 con Pato O’Ward?

Toda la temporada 2026 de la serie IndyCar se transmitirá en la señal de Disney+ Premium, el servicio tope de la compañía que incluye las transmisiones deportivas.

El servicio ofrece la transmisión de todas las carreras de la temporada así como todas las clasificaciones incluyendo las 500 Millas de Indianápolis.

Algunas carreras son transmitidas en vivo por el servicio de canales de servicio de televisión por cable ESPN.