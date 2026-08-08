Pato O'Ward, mal y de malas: Saldrá en lugar 17 en Gran Premio de Portland de IndyCar

La temporada de altibajos de Pato O’Ward en este año continuó en Portland, donde apenas alcanzó el lugar 17 de calificación para la Fecha 13 de la temporada 2026.

Tanto el mexicano como Arrow McLaren han vuelto a sufrir falta de velocidad punta durante el fin de semana, una constante en la mayoría de las competencias en circuitos permanentes en este año.

En esta ocasión, ninguno de los pilotos de la escuadra avanzó de la primera ronda de calificaciones, siendo Nolan Siegel el mejor de esta tripleta, al ser octavo en el segundo turno de la fase de grupos y ocupar el puesto 16 en la parrilla.

O’Ward, quien participó en el primer grupo, acabó a 0.222s del primer lugar, pero sólo 28 milésimas por debajo del corte, uno de los que tuvo menores márgenes de diferencia en la campaña hasta ahora.

El regiomontano se mostró resignado tras bajarse de su auto, mientras firmó su peor calificación de la temporada hasta el momento.

Hemos estado un paso abajo todo el fin de semana; creo que fue un error no hacer dos intentos con neumáticos suaves en la Q1”, expresó.

Confiábamos en pasar a la fase de los seis más rápidos (Fast Six), pero ni siquiera logramos superar la Q1”.

El auto no funcionaba nada bien desde que lo bajamos del camión y… sí, ha sido uno de esos fines de semana en los que resulta muy difícil darle la vuelta a la situación o lograr un nivel competitivo para la calificación”.

O’Ward llega en quinto lugar general en el campeonato, pero las posibilidades de seguir en la carrera hacia el título se agotan, al arrancar el fin de semana a 121 puntos del liderato.

Quien hizo un gran negocio en la lucha por la corona fue el líder del certamen, Alex Palou, ya que obtuvo el segundo lugar de salida que le sigue ayudando en su causa para conseguir su quinto campeonato en la serie.

Y es que los perseguidores más cercanos del español quedaron retrasados. Kyle Kirkwood arrancará séptimo en tanto que David Malukas, sublíder general, calificó noveno pero además recibió seis puestos de sanción por un cambio no autorizado de motor, por lo que tomará la bandera verde en el lugar 15.

La ‘pole position’ fue para Felix Rosenqvist, ganador de las 500 Millas de Indianápolis, quien volverá a ser coequipero de O’Ward en McLaren el año próximo.

El Gran Premio de Portland 2026 de IndyCar comenzará este domingo a las 14:20 hrs (Tiempo del Centro de México), y se podrá ver en México por ESPN 3 y por la señal de streaming de Disney Plus.