IndyCar revela primeras imágenes del auto que lanzará en 2028

La serie IndyCar, en la que compite el mexicano Pato O’Ward, reveló las primeras imágenes del auto de nueva generación que lanzará a partir de la temporada 2028.

Teniendo una estética actualizada, más capacidades técnicas y más aditamentos de seguridad, la categoría estadunidense renovará su chasis, el cual la constructora Dallara introdujo originalmente en 2012 y, con el paso de los años, ha tenido cambios aerodinámicos y de seguridad.

El nuevo coche, denominado IR-28, pesará aproximadamente 45 kilogramos menos que el modelo actual, teniendo una relación peso-potencia más favorable que volverá a ofrecer más oportunidades de rebases, algo que ha disminuido desde la introducción del Aeroscreen y del componente híbrido. Actualmente, dependiendo del tipo de pista, pesa entre 790 y 810 kg.

A nivel exterior, el nuevo coche presentará nuevos alerones delanteros y traseros. El paquete para circuitos callejeros y permanentes, su aspecto será más agresivo, mientras que en los óvalos de alta velocidad habrá máxima carga aerodinámica con resistencia mínima a la turbulencia.

Las pantallas digitales que se utilizaron en 2015 regresarán, mostrando la posición del piloto durante las sesiones en pista, así como con una ventana transparente en el cubremotor que resaltará la imagen de marca de los fabricantes de motores.

Dallara ha incorporado varios aditamentos de seguridad IndyCar

El Aeroscreen, que es la pantalla protectora de los habitáculos, ahora estará integrado desde la fase de desarrollo del vehículo, siendo más ligero, estilizado y aerodinámico. Esto también hará que el habitáculo tenga dimensiones más amplias, se dé prioridad a un flujo de aire interno optimizado y a un sistema de refrigeración mejorado.

Las estructuras laterales volverán a ser reforzadas y, a nivel general, el chasis contará con estabilidad mejorada, evitando que vuele en caso de accidentes. Se reincorporarán protecciones situadas detrás de los neumáticos delanteros y delante de los traseros, con el objetivo de evitar contacto de ruedas entre autos, al tiempo de ayudar al rendimiento aerodinámico.

En aspectos técnicos, IndyCar incorporará barras estabilizadoras ajustables electrónicamente desde las cabinas, lo que permitirá una puesta a punto más precisa y despejará el espacio interior al eliminar mandos y palancas convencionales.

Habrá más potencia eléctrica respecto a la generación actual IndyCar

También se incorporará una plataforma de amortiguadores personalizadoes, llamada AXIS, que permitirá sustituir las barras estabilizadoras situadas en el habitáculo para hacer ajustes de forma electrónica.

Previamente se había anunciado que se utilizarán motores V6 doble turbo de 2.4 litros de capacidad, aunque su potencia se ha fijado en 760 caballos de fuerza, en lugar de 800 hp.

Habrá mayor potencia proveniente del sistema eléctrico, mismo que pesará aproximadamente nueve kilogramos menos que la unidad que se lanzó hace dos años. Helix, empresa con sede en Reino Unido, será el nuevo proveedor del sistema de propulsión eléctrica, reemplazando al que Honda y Chevrolet desarrollaron.

El paquete de óvalos, que tendrá novedades aerodinámicas IndyCar

Se incorporará un sistema de almacenamiento de energía (ESS) basado en baterías, suministrado por BOLD Technology, que ofrecería hasta 14 veces la capacidad de almacenamiento de energía del actual sistema, basado en supercondensadores.

Asimismo, la caja de cambios será 11.3 kg más ligera que la transmisión actual.

El programa de pruebas iniciales para el nuevo IR-28 iniciará esta semana.