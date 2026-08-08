El cuerpo del famoso montañista Nirmal Purja, de 43 años, fue recuperado por un equipo de búsqueda y trasladado al campamento base de la cumbre donde murieron tras una avalancha.

“Con gran tristeza confirmamos que, tras una operación de recuperación excepcionalmente difícil y técnicamente exigente en el Broad Peak, los cuerpos de Nirmal Purja, Zhong Wang, Nima Sherpa y Kilu Sherpa fueron recuperados con éxito y llegaron al campamento base”, indicó el Club Alpino de Pakistán (ACP) en redes sociales.

Nirmal Purja estableció el récord de la ascensión más rápida a las 14 montañas del mundo Reuters

Nirmal Purja falleció junto otros nueve alpinistas, entre ellos seis guías de alta montaña nepalíes, durante una expedición en Pakistán.

El famoso alpinista estableció el récord de la ascensión más rápida a las 14 montañas del mundo.

Los cuerpos de los escaladores recuperados fueron devueltos a sus familias. “Esperamos que esta recuperación les brinde un grado de consuelo y la oportunidad de dar sepultura a sus seres queridos con la dignidad que merecen”, añadió.

La tragedia causó consternación y dolor en el mundo del montañismo. Tul Singh Gurung, presidente de la Asociación Nacional de guías de Montaña de Nepal, afirmó que se perdió a toda una generación de montañistas consumados.

Anteriormente, Balendra Shah, primer ministro de Nepal, se mostró consternado por el fallecimiento de los alpinistas.

“Solo se ha detenido el viaje físico de los alpinistas. Pero la historia de su valentía, dedicación y contribuciones seguirá siempre viva y será una fuente de inspiración”, escribió Shah en una publicación en las redes sociales.

Recuperaron el cuerpo del famoso montañista Nirmal Purja Reuters

Nirmal Purja, de 43 años, y otras nueve personas llevaban desaparecidas tras verse arrastradas por una avalancha en el Broad Peak, de 8.051 metros (26.414 pies), la duodécima montaña más alta del mundo, una ascensión técnicamente difícil situada en la región pakistaní de Gilgit-Baltistán.

Purja, que sirvió en el Ejército británico con los gurkhas y posteriormente en las fuerzas especiales, completó su hazaña récord en seis meses en 2019. Alcanzó gran notoriedad internacional tras el estreno, dos años más tarde, del documental de Netflix que narraba su aventura, “14 Peaks: Nothing Is Impossible”.

Con información de AFP y Reuters.