Noel León evalúa su futuro en F1 tras un año determinante en la Fórmula 2 con tres victorias

El piloto regiomontano Noel León se encuentra disfrutando un periodo vacacional, similar al de la Fórmula 1, recargando baterías para reiniciar en septiembre la segunda parte de la campaña de la Fórmula 2, la antesala de la máxima categoría en donde su objetivo es entrar al top tres de la clasificación pensando en obtener la superlicencia.

Luego de un 2025 complicado en la Fórmula 3 donde se esperaba que León peleara por el campeonato al unirse al exitoso equipo Prema, pero que terminó en una pesadilla ante la crisis económica de la escudería por su aventura en IndyCar, el 2026 se ha convertido en una temporada crítica en las aspiraciones del originario de Nuevo León en su sueño por buscar la F1.

Luego de tres victorias en el año, una de ellas en carrera feature (la principal de los domingos) en la antesala de la Fórmula 1, el competidor de Campos Racing destacó el potencial demostrado en pista, señalando que "hemos logrado todo lo que se puede en una temporada de Fórmula 2 hasta el momento", aunque admitió que la falta de constancia y la adaptación al equipo complicaron el arranque, pero que la sintonía parece estar en el momento adecuado para el cierre del calendario. "Siento que ese fin de semana lo logramos poner, así que finalmente se acabó la mala suerte".

La temporada de la F2 reiniciará con el Gran Premio de Italia de F1 en septiembre, pero existen dudas de su conclusión ante las últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi donde aún no se sabe si la máxima categoría disputará las competencias por los conflictos en el Medio Oriente.

Las aspiraciones de F1

En cuanto a sus posibilidad para dar el salto a la categoría reina, el regio aceptó que el panorama se ha tornado más favorable tras las recientes conversaciones en el paddock. De acuerdo con el regiomontano, el hecho de no ser parte de ninguna academia de F1 aún le permite tener una mayor baraja de oportunidades ante negociaciones que se están realizando.

"Cuando ciertas cosas llegaron a mi grupo que está trabajando para lo mejor en mi carrera, cuando vi que hablaban con muchos equipos, vi que las cosas estaban yendo bastante bien".

León tiene en claro que, para poder aspirar a la Fórmula 1 necesita dos factores: sumar los 40 puntos de la superlicencia, los cuales solo podrá acercarse si finaliza en el top tres del campeonato en el 2026, y seguir haciendo el mismo trabajo que hasta ahora.

“Mi grupo de trabajo se está encargando de negociar. Yo tengo que seguir haciendo lo mio, hay que seguir en el trabajo. La gente en el paddock observa todo lo que sucede. Llegué a pensar que la temporada estaba siendo muy mala, pero la gente del paddock de F1 sabe lo bien que lo estaba haciendo y las cosas por las que no se han dado los resultados”.