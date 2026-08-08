Messi llegó a Argentina para darle el último adiós a su papá

Lionel Messi llegó en un avión privado a Rosario, Argentina, para darle el último adiós a su papá que falleció en la madrugada del sábado en un sanatorio de la ciudad, a los 68 años de edad.

A su arribo a Rosario a las 20:40 horas locales, el jugador argentino estuvo acompañado por su esposa Antonella Rocuzzo y sus hijos. La familia subió a una camioneta acompañada por patrulleros policiales.

Lionel Messi llegó con su esposa Antonella Rocuzzo y sus hijos Reuters

El entierro de Jorge Messi se realizará el domingo 9 de agosto de 2026, durante una ceremonia íntima en un cementerio privado de la localidad de Pérez, cerca de Rosario.

Fuera del cementerio había patrulleros policiales y algunos aficionados se congregaron para mostrar apoyo a su ídolo.

Lionel Messi estuvo junto a su papá al regreso del Mundial 2026, antes de incorporarse al Inter de Miami, donde volvió a jugar una semana atrás.

Diversos sectores emitieron sus condolencias a Lionel Messi, como la Asociación del Futbol Argentino (AFA), que comunicó que se realizará un minuto de silencio y los jugadores, entrenadores y árbitros llevarán un brazalete negro.

“Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”, indicó la Selección Argentina.

“El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario”, publicó el club en el que se formó Messi antes de pasar a las categorías menores del Barcelona.

Jorge Messi fue pieza clave en la carrera de Lionel, desde sus inicios en el Barcelona. También fue su representante.

“Siempre necesité la aprobación de mi viejo, desde chiquito. Terminaba un partido y le preguntaba a él cómo me había visto”, reveló Lionel Messi tiempo atrás.