Hansi Flick confirma las bajas de Araújo, Casadó y Bardghji en el Barcelona

Este sábado, el Barcelona disputó la primera edición de la Friuli Venezia Giulia Cup, donde cayó 1-0 ante Udinese en el tercer partido del triangular. Sin embargo, más allá del resultado, tres ausencias llamaron la atención durante la jornada: Ronald Araújo, Marc Casadó y Roony Bardghji no viajaron con el equipo a Údine.

La ausencia de los tres jugadores tomó relevancia debido a los reportes que señalaban diferentes escenarios para su futuro. En el caso de Araújo, Fabrizio Romano había informado sobre su cesión al Liverpool de la Premier League, mientras que Casadó y Bardghji tampoco entrarían en los planes de Hansi Flick para la próxima temporada.

Tras el partido ante Udinese, el entrenador alemán confirmó la situación de los tres futbolistas.

Hansi Flick confirma la salida de Ronald Araújo

La salida de Ronald Araújo al Liverpool fue confirmada por Hansi Flick durante la conferencia de prensa posterior a la Friuli Venezia Giulia Cup.

El entrenador del Barcelona destacó las cualidades deportivas y humanas del defensa uruguayo, aunque explicó que existen diferencias entre las ideas del cuerpo técnico y el estilo de juego del futbolista.

Flick también señaló que Araújo busca “probar cosas nuevas” y que “le ha afectado lo sucedido en el pasado”, factores que influyeron en la decisión de buscar una salida hacia el futbol inglés.

Esta mañana me he despedido de él y le he visto feliz. El Liverpool es un gran club y le deseo lo mejor. Hay que aceptarlo.

De esta forma, la cesión de Araújo deja de ser únicamente una versión del mercado de fichajes y pasa a estar confirmada por el entrenador del conjunto blaugrana.

Ronald Araújo se va cedido al Liverpool. REUTERS

Marc Casadó y Roony Bardghji tampoco entran en planes

Las otras dos ausencias importantes fueron las de Marc Casadó y Roony Bardghji. Ambos jugadores tampoco viajaron a Údine y, de acuerdo con los reportes surgidos en España, buscan acomodo en otros equipos debido a que no forman parte de los planes de Flick para la siguiente temporada.

Casadó llegó al Barcelona todavía como juvenil en 2016 y se desarrolló en La Masía. Durante la temporada 2022-23 fue habitual en el Barça Athletic dirigido por el mexicano Rafa Márquez. Sus actuaciones con el filial le permitieron debutar con el primer equipo en un partido de Champions League bajo las órdenes de Xavi Hernández.

Bardghji, por su parte, llegó al Barcelona en el verano de 2025 procedente del FC Copenhague. El futbolista fue inscrito inicialmente con el filial, pero posteriormente pasó a contar con ficha del primer equipo y utilizó el dorsal 19.

Sin embargo, el atacante no consiguió convertirse en un jugador habitual dentro del esquema de Flick.

Casadó no entra en planes del Barcelona. X: @FCBarcelona_es

El entrenador alemán confirmó que ya habló con ambos futbolistas y que les dio algunos consejos de cara a su futuro. Al mismo tiempo, explicó que el Barcelona busca abrir espacio para otros jóvenes formados en La Masía.

No ha sido fácil, pero he hablado y les he dado algunos consejos. Y en este punto estamos ahora, son cosas normales. Tenemos en cuenta que hay jugadores jóvenes que vienen de La Masia y hay que darles la oportunidad.

Con las declaraciones de Flick después del torneo en Údine, Barcelona confirmó tres movimientos importantes en su plantilla antes del inicio de la temporada en España: Araújo continuará su carrera en el Liverpool mediante una cesión, mientras que Casadó y Bardghji deberán buscar un nuevo destino ante la falta de espacio en los planes del entrenador alemán.