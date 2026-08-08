Clausuran los Juegos Centroamericanos 2026: Juan Luis Guerra pone la música

La llama se ha apagado, pero la luz quedará en el recuerdo. Santo Domingo abrió sus puertas y su corazón durante dos semanas para recibir a los vigésimo quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que llegaron a su final con una ceremonia cargada de música, reconocimiento y emoción.

La Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico de la capital dominicana, acogió la clausura de una fiesta deportiva que reunió a unos 6 mil 200 atletas de 37 países. La despedida fue dedicada a quienes hicieron posible el encuentro: atletas, entrenadores, oficiales, voluntarios y colaboradores.

Juan Luis Guerra interpretó “Canto a la Patria”, tema que el multipremiado artista donó al Estado dominicano en 2006 Mexsport

El momento musical más esperado llegó de la mano del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien junto al coro “Más que Vencedores” interpretó “Canto a la Patria”, tema que el multipremiado artista donó al Estado dominicano en 2006.

“Lo alcanzado en Santo Domingo merece un respeto y admiración de toda nuestra organización. Aquí fuimos testigos de una nación que asumió cada responsabilidad con seriedad y que respondió a cada desafío con determinación. El deporte transforma vidas”, señaló Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.

México fue reconocido como el campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

También hubo espacio para reconocer a las delegaciones más exitosas. México terminó en lo más alto con una actuación histórica: 407 medallas, 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce. Colombia fue segunda con 266 preseas, mientras que el anfitrión, República Dominicana, también celebró una destacada participación.

Entre aplausos, música y abrazos, la llama que durante dos semanas iluminó Santo Domingo se apagó. Quedaron las medallas, los récords y las historias, pero sobre todo el recuerdo de una fiesta que volvió a demostrar que el deporte no sólo reúne naciones: también crea momentos que permanecen para siempre.