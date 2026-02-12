¿Un paso atrás? "Checo" Pérez critica el rendimiento del nuevo coche de F1

La segunda jornada de los test en Bahréin ha sido de aprendizaje para Sergio “Checo” Pérez con contratiempos que limitaron su tiempo en pista durante la sesión matutina finalizando hasta la posición 15, sin embargo, para el originario de Jalisco por ahora no importan los tiempos sino encontrar la fiabilidad.

Durante el segundo día de test, "Checo" Pérez reconoció que el equipo aún se encuentra en una fase crítica de entendimiento, enfrentando una irregularidad que desconcierta a los ingenieros: “Cada vuelta es diferente. Tenemos variaciones de medio segundo a un segundo sin entender exactamente por qué”, reveló el tapatío tras bajarse del monoplaza en declaraciones que recoge Motorsport.com.

Para el mexicano, el enfoque de Cadillac en Sakhir no está en los tiempos de vuelta, sino en descifrar un rompecabezas tecnológico que ha mostrado comportamientos erráticos en pista. “Hay muchos cambios ahí fuera y mucho que entender también; tengo ganas de llegar a dominar todas esas cosas”, admitió Pérez, subrayando que la prioridad absoluta es estabilizar el rendimiento y encontrar el entendimiento al nuevo reglamento técnico 2026.

El cambio reglamentario para 2026 ha introducido una dependencia eléctrica que, según Pérez, transforma la esencia del pilotaje. “Es el mayor cambio de reglamento que he vivido en mi carrera”, explicó, señalando que la gestión de la unidad de potencia ahora es el factor dominante. “Es muy difícil entender qué está pasando con la energía, todo eso es tremendamente complicado”, añadió sobre la nueva dinámica donde el motor eléctrico aporta casi el 50% de la potencia.

La complejidad de un coche que recuerda a la Fórmula E

Esta transición ha generado dudas sobre el espectáculo en pista, al grado de que el piloto de Cadillac coincide con Max Verstappen en las similitudes con otras categorías: “Creo que puede volverse caótico, especialmente en las primeras carreras... No sabemos cómo vamos a correr todavía. Adelantar podría ser más complicado”.

Para "Checo", la clave del éxito no será ir siempre a fondo, sino dominar una estrategia en tiempo real que evite que la batería se agote antes de tiempo. “Puede volverse como la Fórmula E”, advirtió, dejando claro que el inicio de la temporada será una prueba de supervivencia para quienes no logren domar sus nuevas unidades de potencia.