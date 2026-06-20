Pasé dos horas dentro de la caravana más vistosa del Mundial y esto fue lo que pasó

El Mundial 2026 nació con una contradicción. Nunca había sido tan grande y, por momentos, tampoco se había sentido tan cerca

Un torneo repartido en 16 ciudades entre tres países corre el riesgo de convertirse en una colección de partidos aislados. Un día una selección está en una ciudad, al siguiente miles de aficionados tienen que tomar un avión para perseguir la siguiente historia.

El Mundial puede ser enorme y, al mismo tiempo, sentirse lejano. Hasta que una marea naranja decidió caminar por Houston.

Pasé dos horas dentro de la caravana de Países Bajos y descubrí que hay partidos que empiezan mucho antes del silbatazo inicial. Algunos comienzan en una calle, con miles de personas cantando, bailando y avanzando juntas hacia un estadio que todavía ni siquiera está a la vista.

La mañana empezó con un sol que parecía otro aficionado más, uno que también quería participar en la fiesta. Después el cielo se fue llenando de nubes, pero el calor siguió ahí, pegado a la piel de todos los que decidieron caminar.

¿Dónde empezó la caravana?

Y nadie se quería ir. Cerca de la Universidad Rice comenzaron a reunirse los aficionados alrededor de los autobuses naranjas de doble piso que encabezan la Oranje Fan Walk. La escena tenía algo surrealista. Houston, una ciudad donde las distancias se cuentan en minutos dentro de un automóvil, estaba siendo conquistada por personas que decidieron recorrerla a pie.

Los protagonistas de la marcha llegaron desde lejos. Los dos autobuses naranjas de doble piso que encabezaron la caravana fueron trasladados desde Países Bajos como parte de una tradición que acompaña a la selección en sus grandes citas. Esta vez recorrieron las calles de Houston frente a una multitud que, de acuerdo con la federación neerlandesa, reunió alrededor de 15 mil aficionados que caminaron, cantaron y pintaron de naranja el camino rumbo al estadio.

El tráfico se detuvo. La rutina desapareció. La ciudad cambió de idiomas.

Había casas con banderas de Países Bajos colgadas en las entradas. Había jardines preparados para recibir la visita de una selección que llegó desde el otro lado del océano. Incluso algunos árboles podados con forma de osos tenían camisetas naranjas, como si hasta la decoración urbana hubiera decidido jugar el partido.

Era imposible no sonreír. Porque la escena tenía algo de absurdo y maravilloso. Un oso de árbol vestido de naranja en Houston no es una imagen que uno espera encontrar camino a un partido de futbol.

Las calles del centro de Houston fueron decoradas con apoyo a Países Bajos. REUTERS

Pero ese es precisamente el poder de un Mundial. Durante un mes, lo improbable se vuelve normal.

La caravana avanzaba lentamente y cada pocos metros aparecía una historia distinta. Familias completas, niños con la cara pintada, aficionados que habían viajado miles de kilómetros y también muchos mexicanos que llegaron con una relación especial con Países Bajos.

Algunos llevaban una camiseta naranja. Otros llevaban un recuerdo.

El famoso “No era penal” apareció entre la multitud, una referencia inevitable a aquella eliminación mexicana en 2014. La jugada que durante años provocó discusiones seguía viva, pero esta vez la historia tenía otro escenario. Mexicanos caminando junto a neerlandeses, compartiendo la misma fiesta que alguna vez los separó.

El futbol tiene esas contradicciones. Puede dejar una herida durante años y después reunir a las mismas personas en una calle al otro lado de la frontera.

El calor seguía aumentando y entonces llegaron los camiones de bomberos. Las mangueras comenzaron a lanzar agua sobre la multitud para refrescar a los aficionados. La respuesta fue inmediata. Nadie se molestó. Nadie buscó escapar.

La gente levantaba los brazos, reía y seguía cantando mientras el agua caía sobre miles de camisetas naranjas. Parecía una celebración diseñada por alguien que entendía perfectamente el clima de Texas y la locura del futbol.

Lo más impresionante no era cuánta gente había. Era lo rápido que todos dejaron de ser desconocidos.

15 mil aficionados alimentaron la caravana de Países Bajos. REUTERS

En una ciudad acostumbrada a que cada persona vaya de un punto a otro dentro de su propio vehículo, miles decidieron caminar juntos hacia el mismo lugar. No importaba de dónde venían. No importaba qué idioma hablaban.

El color era suficiente.

Por eso la Oranje Fan Walk terminó siendo una de las imágenes más poderosas de este Mundial. Porque en un torneo acusado de ser demasiado grande, demasiado repartido y demasiado difícil de abrazar, los Países Bajos encontraron una fórmula sencilla.

Caminar. Cantar. Juntarse.

Después llegó el partido y Países Bajos derrotó 5-1 a Suecia. Los goles quedarán en las estadísticas. La caminata quedará en la memoria.

Porque hay momentos en un Mundial que no aparecen en el marcador. Aparecen en una calle. Aparecen en una canción. Aparecen cuando una ciudad entera despierta y, por unas horas, acepta cambiar de identidad.

Este sábado Houston no fue naranja por decoración. Fue naranja porque miles de personas decidieron pintarla con su propia presencia.