El divertido vídeo de Gavi reaccionando a un piropo mexicano en el Mundial 2026

El mediocampista español Gavi protagonizó un momento espontáneo y divertido durante uno de los traslados de la Selección de España, cuando un aficionado le lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral.

Mientras el equipo descendía del autobús rumbo a una actividad del combinado nacional, un seguidor le gritó al jugador del FC Barcelona: “la neta estás bien guapo güey”, provocando la risa inmediata del futbolista.

Gavi, entre risas y cercanía con la afición

La escena fue captada por las cámaras presentes en el lugar, mostrando la reacción natural del mediocampista, quien no pudo contener la risa ante el inesperado comentario del aficionado.

Su reacción rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la cercanía del jugador con la afición y su personalidad espontánea fuera del terreno de juego.

Un momento especial tras su regreso

Gavi vive un momento importante con la Selección de España, luego de superar un largo proceso de recuperación por lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas.

En las últimas semanas, el mediocampista ha mostrado su satisfacción por volver a competir al máximo nivel y ser parte del grupo que disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un futbolista cercano a la afición

Este tipo de situaciones refuerzan la imagen de Gavi como un jugador apasionado y cercano, con una fuerte conexión con los seguidores tanto dentro como fuera del campo.

Su reacción, llena de espontaneidad, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada en torno a la selección española.