Brasil confirma la gravedad de la lesión de Raphinha tras partido contra Haití 

El atacante de la selección de Brasil, Raphinha, encendió las alarmas durante el partido del Mundial de la FIFA 2026 ante Haití, luego de abandonar el terreno de juego por una molestia muscular en la pierna derecha.

El futbolista del FC Barcelona se recostó sobre el césped durante el primer tiempo y solicitó el cambio inmediato, lo que obligó al cuerpo técnico a sustituirlo como medida preventiva.

Diagnóstico médico enciende la preocupación

Tras el encuentro, el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) realizó los estudios correspondientes, confirmando que Raphinha sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho.

El diagnóstico generó preocupación dentro del entorno de la Selección de Brasil, debido a que se trata de una zona delicada que el jugador ha presentado en otras ocasiones recientes.

Raphinha se mantiene con Brasil

A pesar de la lesión, el informe médico indica que Raphinha no abandonará la concentración de Brasil y continuará bajo tratamiento intensivo con el cuerpo médico del equipo.

El plan contempla un proceso de recuperación controlado, con la intención de que el delantero pueda reincorporarse en fases posteriores del Mundial 2026, dependiendo de su evolución.

Su participación, en duda

Por ahora, su presencia en el resto del torneo queda en duda, especialmente para el próximo partido de la fase de grupos.

La posible ausencia del atacante representa un golpe importante para el esquema ofensivo de Brasil, que deberá ajustar su ataque mientras espera la evolución de uno de sus jugadores más desequilibrantes.