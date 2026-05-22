Los imperdibles videos de las listas del Mundial, ¿México sorprenderá?

Algunas selecciones nacionales presentaron de manera espectacular sus listas de jugadores rumbo al Mundial 2026. Los videos generaron gran aceptación por parte de los aficionados, donde algunas producciones parecen “obras de arte”. La duda es, ¿México sorprenderá cuando anuncie su convocatoria?

EL VIDEO DE SENEGAL CAUSÓ REVUELO

El cortometraje de poco más de dos minutos muestra a un mensajero que se encuentra con el líder y con el sabio, que describe características necesarias para figurar en la lista de convocados.

“Los que permanecen de pie cuando todo tambalea. Los que nunca transigen con el honor”, indicó.

El técnico de los ‘Leones de la Teranga’, Pape Thiaw, reveló la lista de 28 futbolistas, de los cuales dos serán descartados antes de principios de junio.

FRANCIA HACE REFERENCIA A LA CULTURA MEXICANA

La selección de Francia hizo referencia en el video de su convocatoria a México, donde aparece un cuadro de Frida Kahlo, donde después aparece Ousmane Dembélé leyendo un periódico. El aguacate también es otra alusión a nuestro país, al igual que el sombrero. Asimismo, se pueden observar algunas de las ciudades mexicanas que serán sede mundialista.

CHEQUIA CON UN VIDEO NOSTÁLGICO

La selección de Chequia divulgó su lista de 29 seleccionados para el Mundial 2026, poniéndole un toque nostálgico, donde los futbolistas aparecen cuando eran chicos y los familiares anuncian los nombres.

INGLATERRA HIZO REFERENCIA A THE BEATLES Y LONDRES

En una convocatoria que resultó polémica al dejar afuera a varios “grandes”, la selección de Inglaterra presentó a sus jugadores en un video que tuvo de inspiración a The Beatles y John Lennon, con referencia al Magical Mystery Tour y Yellow Submarine. Asimismo, aparecen varias zonas urbanas de Londres.

ALEMANIA CON EMOTIVO VIDEO EN SU CONVOCATORIA

En la presentación oficial de la convocatoria de Alemania, los jugadores aparecen en fotografías cuando eran chicos, aludiendo a los sueños que iniciaron desde a muy temprana edad. La convocatoria también tuvo su dosis de polémica, cuando Manuel Neuer fue incluido.

Emotivo video de la selección de Alemania Captura de pantalla

BRASIL CON UN TOQUE ACTUAL

La selección de Brasil presentó su convocatoria con un video que remite a Whatsapp, donde van agregando a los jugadores citados por Carlo Ancelotti, entre ellos Neymar Jr.