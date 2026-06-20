Este domingo 21 de junio de 2026 se jugarán 4 partidos del Mundial, donde uno de ellos sólo se podrá ver por TV abierta en México. Entran en acción los Grupos G y H, donde todas las selecciones tienen un punto.

España y Arabia Saudita abren la jornada 11 del Mundial, donde ‘La Roja’ espera conseguir su primera victoria después de su empate 0-0 con Cabo Verde. Lamine Yamal avisó que no es necesario jugar todo el encuentro al estarse recuperando de una lesión.

Lamine Yamal está para jugar unos minutos en el siguiente compromiso con España Reuters

“España no es el mismo equipo cuando Yamal o Williams están en el banquillo. Aunque siguen teniendo mucha posesión, les falta esa capacidad de penetración individual en el uno contra uno cuando faltan ellos dos. No digo que sea un problema para España, pero cuando no están esos jugadores, juegan de otra manera. Lo vimos muy claramente contra Cabo Verde”, dijo el técnico el técnico Georgios Donis.

PARTIDOS DEL MUNDIAL DEL DOMINGO 21 DE JUNIO; CANALES DE TV

10:00 – España vs. Arabia Saudita – ¿Dónde ver? Canal 5, Canal 7, TUDN y Vix.

13:00 – Bélgica vs. Irán – ¿Dónde ver? Vix.

16:00 – Uruguay vs. Islas de Cabo Verde - ¿Dónde ver? Vix.

19:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto - ¿Dónde ver? Vix.

Uruguay vs Islas de Cabo Verde Reuters

Marcelo Bielsa elogió a Cabo Verde previo a su encuentro de este domingo y afirmó que la prioridad de Uruguay es establecer diferencias como equipo y la calidad de sus individualidades.

“No puedo anticipar la forma en que vaya a elegir jugar Cabo Verde, es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto, está bien preparado y es un equipo de carácter. Luego, la prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo”, declaró Bielsa en entrevista con DSports.

Por su parte, en Cabo Verde admitieron que llegan con confianza tras empatarle 0-0 a España.

“No es esperanza, antes de venir aquí ya teníamos el objetivo de superar la fase de grupos. Así que este partido nos ha dado más fuerza, más confianza en nosotros mismos. Conocemos nuestras cualidades y sabemos lo que hacemos”, dijo Sidney Lopes Cabral, lateral izquierdo de Cabo Verde.