Emotivo reencuentro de Vozinha con su mamá en el Mundial 2026

Uno de los momentos más esperados del Mundial 2026 ya se dio. Josimar Dias ‘Vozinha’, portero de la selección de Cabo Verde, por fin pudo abrazar a su mamá en Estados Unidos, después de que se viralizara su historia sobre que su madre no pudo viajar al país norteamericano para verlo jugar, debido a la visa.

Tras su excelente actuación ante España, llevándose elogios y siendo el MVP del partido, el portero de Cabo Verde reveló que su actuación se la dedicaba a su mamá, quien no pudo realizar el viaje para verlo jugar en vivo.

Vozinha fue clave en el duelo contra España en el Mundial 2026 AFP

Después de ello, el Gobierno de Estados Unidos hizo los trámites pertinentes para concederle la visa a su mamá. La señora Ana llegó al país este viernes y a su arribo fue abordada por diferentes periodistas.

El tan ansiado abrazo entre mamá e hijo se dio en el entrenamiento de la selección de Cabo Verde. Vozinha se acercó a la primera fila de las gradas para abrazar a su mamá, terminando los dos en lágrimas.

Este domingo 21 de junio de 2026, Cabo Verde se enfrentará a Uruguay en el Estadio Miami, en actividad de la jornada 2 del Grupo H.

El sector H está muy parejo, donde las cuatro selecciones tienen un punto y la misma diferencia de goles.