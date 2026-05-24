Paradela rompe en llanto tras salir de cambio en la Final por lesión 

Cruz Azul comenzó bien la Final en el Olímpico Universitario, imponiendo su ritmo desde los primeros minutos con presión alta y transiciones rápidas que pusieron en aprietos a la defensa de Pumas.

Los dirigidos por Joel Huiqui generaron varias llegadas peligrosas y parecían dominar las acciones en el medio campo. Sin embargo, poco a poco Pumas lo fue haciendo para atrás y por si fuera poco, van perdiendo el partido, con uno de sus mejores hombres lesionado: José Paradela.

José Paradela y Carrasquilla en la jugada de lesión del argentino MEXSPORT

José Paradela, fuera de la Final por lesión

En un tremendo encontronazo en el medio campo en los primeros minutos del partido, José Paradela sufrió un fuerte golpe tras un choque con Carrasquilla. El mediocampista azulcrema quedó tendido en el terreno de juego y, aunque intentó continuar, su movilidad se vio claramente afectada. Desde ese momento, Paradela ya no fue el mismo.

Sus movimientos se limitaron, perdió precisión en los pases y no pudo aportar como en el arranque del encuentro. El cuerpo técnico decidió sustituirlo apenas al minuto 35 para evitar una lesión mayor y evitar que el equipo perdiera un jugador.

La salida de Paradela representó un golpe importante para Cruz Azul, que perdía uno de sus hombres con mayor capacidad de desequilibrio en el medio campo. Su ausencia se notó en la capacidad de generación de juego del equipo.

Jugadores de Pumas y Cruz Azul en el protocolo de la Liga Mx previo a la Final MEXSPORT

¿Paradela con lesión desde la Final de Ida?

José Paradela también había salido de cambio en el partido de Ida, donde mostró evidentes signos de molestia física desde el primer tiempo. El jugador no completó los 90 minutos y fue relevado con gesto de dolor, lo que encendió las alarmas en el entorno de La Máquina.

En ese encuentro, se le vio con limitaciones en la carrera y en los giros, especialmente en la pierna derecha. Aunque no mostraba ningún problema físico, para el encuentro decisivo en CU, el argentino no pudo ni completar el primer tiempo.