¡Alarma en Argentina! Messi sale de su último partido en la MLS por posible lesión antes del Mundial

A menos de un mes del arranque de la Copa del Mundo 2026 las alarmas en Argentina se encendieron la noche de este domingo luego de que su estrella Lionel Messi abandonó el terreno de juego en la MLS con un rostro de molestia física.

Durante el partido sostenido entre el Inter Miami y Philadelphia, Messi abandonó el terreno de juego con evidentes molestias musculares. El malestar se presentó en el minuto 73 en el nuevo Miami Freedom Park. En ese instante el capitán de la selección que ganó el Mundial de Qatar 2022 se llevó la mano a la parte posterior de la pierna izquierda.

En ese momento, Messi solicitó su cambio y Mateo Silvetti ingresó en su lugar. La estrella del Inter Miami no se quedó en la banca, sino que se dirigió al túnel para llegar a los vestidores mientras las cámaras captan su lento caminar, pero también las expresiones en su rostro donde quedaba evidente que la situación no estaba bien.

El partido de esta noche era el último de Messi con su equipo en la MLS correspondiente a la jornada 15. Después de esto tomaría un breve periodo de descanso antes de integrarse al cuadro dirigido por Lionel Scaloni. La escuadra de Argentina tendrá su campamento en Kansas City.

Hasta el momento de su forzada salida, el ganador de ocho Balones de Oro había sido fundamental en la lluvia de goles de Las Garzas, aportando un par de asistencias, incluyendo un pase a Germán Berterame para iniciar la remontada que terminó con una victoria de 6-4 con un hat-trick del uruguayo Luis Suárez.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Argentina iniciará el Mundial 2026 frente a Argelia, programado para el 16 de junio. A falta de estudios por parte del cuerpo médico, la gravedad del problema muscular determinará si el veterano atacante llegará en óptimas condiciones físicas para disputar su sexto Mundial.

Argentina enfrentará en su segundo partido a Austria el 22 de junio y cerrará ante Jordania el 27 de junio.