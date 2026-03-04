Panini lanzará colección especial de todos los álbumes de los Mundiales: De México '70 a 2026

Buena noticia para los coleccionistas. Panini, la marca per se cada cuatro años para la Copa del Mundo decidió renovarse y lanzar la historia de este evento desde el primer álbum que publicó en 1970 hasta el más reciente en ediciones de pasta dura.

Todo comenzó en 1945, en la ciudad italiana de Módena. Los hermanos Giuseppe y Benito Panini manejaban un pequeño puesto de prensa cerca de la catedral. En 1960, se toparon con un lote de figuritas (estampas de flores y plantas) que una editorial milanesa no había podido vender. Los hermanos las compraron, las empaquetaron en sobres de dos y las vendieron a diez liras cada uno.

Al año siguiente, en 1961, fundaron oficialmente la empresa y lanzaron su primer álbum dedicado al Calcio (el fútbol italiano). Pronto se unieron sus otros dos hermanos, Umberto y Franco, formando un equipo perfecto.

Panini es la marca con más tiempo de relación con la FIFA Captura de pantalla

Aunque ya eran exitosos en Italia, el salto al hiperespacio ocurrió en 1970. Panini selló una alianza con la FIFA para producir el álbum oficial de la Copa del Mundo de México 70 que hasta la fecha se mantiene a pesar de los cambios, los desarrollos y las innovaciones.

El de México 1970 fue el primer álbum de distribución internacional. Introdujeron los sobres cerrados, añadiendo el factor sorpresa que hoy nos vuelve locos. En aquel entonces, las estampas no eran autoadhesivas; ¡había que usar pegamento en barra!

Desde el mítico Mundial de Pelé, Panini no ha faltado a ninguna cita, convirtiéndose en el registro histórico más fiel de la evolución de este deporte.

¿Por qué la gente enloquece con Panini? La respuesta está en la estandarización y la mística. Panini logró que un niño en Japón y uno en Argentina sintieran la misma emoción al abrir un sobre.