¡Insólito en la MLB! El pitcher Jonathan Heasley vomita en el montículo durante su debut con Rays

El beisbol de las Grandes Ligas lo ha visto prácticamente todo, pero lo sucedido con el debut de Jonathan Heasley con los Tampa Bay Rays se ha ganado un lugar de honor entre los momentos más bizarros de la temporada.

No se trató de una lesión grave ni de una fractura dramática. El lanzador derecho de 29 años vomitó directamente sobre la lomita en plena transmisión en vivo. La escena, captada en video desde varios ángulos, inundó de inmediato las plataformas digitales acumulando decenas de miles de reproducciones en X e Instagram.

Sin embargo, lo que verdaderamente rompió el internet fue la descarada e inesperada explicación que ofreció el pelotero texano tras el encuentro.

Ya me ha ocurrido un puñado de veces. Si llega a pasar, no se alarmen, estoy bien", comentó Jonathan Heasley, minimizando el incidente con total normalidad.

Nervios, adrenalina y un estómago de papel

Lejos de mostrarse avergonzado por el bochornoso espectáculo, el oriundo de Plano, Texas, confesó que lidiar con las náuseas es simplemente parte de su día a día cuando la presión aumenta en la gran carpa.

Los culpables: Según el lanzador, la combinación extrema de adrenalina, los nervios del debut y tener un "estómago débil" son los detonantes de sus repentinos ataques.

Según el lanzador, la combinación extrema de adrenalina, los nervios del debut y tener un "estómago débil" son los detonantes de sus repentinos ataques. Sin alarmas: Heasley pidió abiertamente a la fanaticada de Tampa Bay que no se asusten si en sus próximas salidas vuelve a limpiar su estómago a mitad de una entrada.

El camino del "lanzador del momento"

Heasley llegó a la organización de Florida tras firmar un contrato de ligas menores en abril, luego de ser cortado por los Kansas City Royals. Tras pasar un tiempo en la sucursal Triple-A Durham, recibió el llamado de emergencia al roster de Grandes Ligas, donde registra una efectividad histórica de 5.89 en 139 innings.

Aunque existen antecedentes lejanos de indisposiciones médicas en el diamante —como el japonés Daisuke Matsuzaka con Boston en 2012—, ninguno lo había hecho tan gráfico ni con la gracia y franqueza con la que Heasley ha asumido su particular "rutina de trabajo". Los Rays buscaban un relevista, pero terminaron encontrando una mina de oro viral.