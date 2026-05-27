Keylor Navas se asegura la inmortal: El arquero de Pumas tendrá su figura de cera en la CDMX

El futbol da revanchas muy rápido, y si no es en la cancha, es en la historia. Apenas unos días después de la dolorosa derrota de los Pumas ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria, donde a los felinos se les escapó el título del Clausura 2026 en los últimos minutos, Keylor Navas recibirá un homenaje espectacular en el corazón de la capital mexicana.

El icónico portero costarricense será inmortalizado en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Este viernes 29 de mayo se presentará su figura hiperrealista, la cual compartirá espacio en la recién remodelada sala de leyendas del deporte.

"Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser", publicó Keylor Navas en sus redes sociales, tras el subcampeonato ante La Máquina.

Keylor Navas lleva un par de torneos con los Pumas. Cortesía Museo de Cera

Seis meses de trabajo y un uniforme original

La creación de la pieza ha sido un secreto guardado bajo llave durante el último semestre, requiriendo un exhaustivo trabajo artesanal para calcar la imponente estampa del centroamericano.

Medidas exactas: El equipo de escultores del museo realizó meticulosas sesiones fotográficas con el arquero para replicar cada facción con total fidelidad.

El equipo de escultores del museo realizó meticulosas sesiones fotográficas con el arquero para replicar cada facción con total fidelidad. Aporte del crack: El propio exjugador del Real Madrid colaboró activamente en el proceso, donando su uniforme oficial completo de Pumas para vestir a la estatua.

La figura de cera de Keylor Navas será desvelada el viernes 29 de mayo. Cortesía Museo de Cera

El consuelo: El mejor de la Liga MX

Aunque se quedó a un suspiro de levantar el título número 29 de su laureada trayectoria (donde brillan tres Champions League), el impacto de Navas en México fue inmediato. La plataforma Statiskicks lo eligió formalmente como el mejor portero del Clausura 2026 con una calificación de 6.61, incluyéndolo en el once ideal del balompié azteca.

La exhibición estará abierta al público general a partir de este 29 de mayo en la sede del museo, ubicada en la calle Londres 6, Colonia Juárez. El título de liga no llegó, pero Navas ya es eterno en la CDMX.